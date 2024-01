Der gestrige Handelstag der US-Aktienmärkte war eine Art Flashback des Jahres 2023: eine satte Rally der Big-Tech-Aktien, allen voran von Nvidia. Das alles, nachdem in den ersten Handelstagen des neuen Jahres eben jene Big-Tech-Aktien noch sehr schwach gewesen waren - man hat den Eindruck, dass die Märkte noch einmal das Jahr 2023 nachspielen wollen, indem sie nostalgisch noch einmal die KI-Euphorie zelebrieren. Dabei gibt die US-Notenbank Fed klare Signale, dass sie die Zinsen nicht so stark senken wird wie vor allem die Aktienmärkte eingepreist haben. Mit der gestrigen Rally sind die US-Indizes aus einem überverkauften Zustand (im kurzen Zeitfenster) nun wieder übekauft, daher dürften heute die Bäume nicht in den Himmel wachsen..

Hinweise aus Video:

1. Bitcoin: Droht ein Rückschlag? – Countdown zur ETF-Genehmigung

2. Dax vor nächster Aufwärtswelle? – Eine Entscheidung steht an

Das Video "US-Aktienmärkte: Big Tech-Rally - Flashback des Jahres 2023!" sehen Sie hier..