Als seine persönlichen Favoriten aus dem Ölsektor nannte er Devon Energy, EOG Resources und Diamondback Energy. Tatsächlich empfiehlt laut MarketScreener die Mehrheit der Analysten die drei Öl-Aktien zum Kauf.

Besonders bullish für Erdgas

Chancen sieht Perkins auch in anderen Bereichen des fossilen Energiesektors. Das gelte insbesondere für Erdgas. "Meiner Meinung nach hat Erdgas angesichts der Nachfrage, der weltweiten Exporte und der neuen Anlagen, die in Betrieb genommen werden, die besten Aussichten auf steigende Preise", sagt er.

"Erdgas ist eine gute Long-Position. Wenn man sich nicht für den Rohstoff, sondern für Aktien interessiert, was die meisten tun, würde ich mir Produzenten ansehen, die sich auf den Export von Flüssigerdgas (LNG) spezialisiert haben", fügte er hinzu.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

