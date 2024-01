Einen gebrauchten Handelstag erlebt bislang am heutigen Dienstag (16.01.) die Commerzbank-Aktie. Bis Anfang Januar haussierte die Aktie auf beeindruckende Art und Weise. Doch bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 11.01.) geriet Sand ins Getriebe.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Kurzzeitig sah es nach einem Anlaufen des März-Hochs aus, das damals bei 12 Euro markiert wurde. Mit Erreichen der heißen Zone setzten allerdings Gewinnmitnahmen ein. Der Vorstoß fiel in sich zusammen – ein Rücksetzer zur Unzeit. Mit dem Kursbereich von 11,5 Euro steht der erste wichtige Unterstützungsbereich um 11,5 Euro im Fokus. Ein Rücksetzer unter die 11,5 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein herber Rücksetzer. Gleichzeitig würde sich der Commerzbank-Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 11,0 Euro eröffnen. Die zentrale Unterstützung ist auf 10,5 Euro zu verorten. In diesem Bereich verläuft unter anderem die 200-Tage-Linie. […]“.

Zunächst sah es noch nach einer Stabilisierung der Lage im Bereich von 11,5 Euro aus. Doch der Umstand, dass es der Commerzbank nicht gelang, sich noch einmal in Richtung 12 Euro aufzumachen, mahnte bereits zur Vorsicht.

Mit dem heutigen Handelstag könnten die Karten neu gemischt worden sein. Die Commerzbank geriet gleich im frühen Dienstagshandel unter Druck. Der Verlust der wichtigen Unterstützungen bei 11,5 Euro und 11 Euro setzten der Aktie aus charttechnischer Sicht zu.

Die Vehemenz des Rücksetzers lässt für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Für die Commerzbank muss es zunächst um Schadensbegrenzung gehen. Insofern darf es für die Aktie nicht unter die Zone 10,5 Euro / 10,3 Euro gehen, in der auch die 200-Tage-Linie verläuft. Sollte es dennoch dazu kommen, würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Die Commerzbank-Aktie muss über die 11,5 Euro zurückkehren, um das Chartbild zu stabilisieren.