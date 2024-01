Aktienmärkte: Party vorerst vorbei? Alles dreht sich um Zinsen!

Es sind die Zinsen, stupid: ob die Aktienmärkte steigen oder fallen, hängt derzeit fast ausschließlich davon ab, wie die Erwartung sich ändern wann und wie schnell die Zinsen fallen dürften. Heute US-Aktienmärkte und Dax tiefer, vor allem weil die besser als erwartet ausgefallenen US-Einzelhandelsumsätze die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed bereits im März die erste Zinssenkung machen wird, reduziert hat. Für die Sitzung der US-Notenbank im März ist aktuell nur noch eine 50:50-Chance für eine Senkung eingepreist, letzte Woche lag die eingepreise Wahrscheinlichkeit noch bei 80% und mehr. Daher steigen in den USA und Europa die Renditen (in Europa auch wegen einer deutlichen höheren Inflation in UK) sowie der Dollar. Heute auch die Big Tech-Aktien im Minus an der Wall Street..

