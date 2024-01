Der Wasserstoff-Spezialist ist am Dienstag auf das niedrigste Kursniveau seit dem Corona-Crash 2020 gefallen und hat den Handel mit einem Minus von 7,38 Prozent beendet. Analyst Martin Huseby Karlsen von DNB Markets äußert sich zunehmend skeptisch über die Nel-Aktie. Er behält seine "Sell"-Einstufung bei, senkt jedoch sein Kursziel von bereits niedrigen 4,50 auf nur noch 4,00 Norwegische Kronen (umgerechnet 0,35 Euro). Bereits im Oktober 2023 hatte Karlsen sein Kursziel für Nel gesenkt.

Lacie Midgley von Panmure Gordon & Co, eine andere Analystin, passte in der vorherigen Handelswoche bereits ihr Kursziel an, während sie ihre Kaufempfehlung allerdings bestätigte. Mit einem Zielkurs von 12,70 Kronen (1,12 Euro) sieht Midgley ein beträchtliches Wachstumspotenzial von 147 Prozent für die an der Osloer Börse notierte Aktie.