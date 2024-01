"Wir freuen uns, dass IBIT diesen Meilenstein bereits in der ersten Woche erreicht hat, was eine starke Nachfrage seitens der Anleger widerspiegelt", so Robert Mitchnick, Head of Digital Assets bei BlackRock. "Das ist erst der Anfang."

Der Bitcoin-Spot-ETF von BlackRock hat als erster ETF die Marke von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. Investoren zahlten am Mittwoch 371 Millionen US-Dollar in den iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock ein, wodurch IBIT die Marke überschritt, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten zeigen.

Der Bitcoin-Spot-ETF des Konkurrenten Fidelity Investments folgt dicht auf. Er verzeichnete am Mittwoch Zuflüsse in Höhe von 358 Millionen US-Dollar – der höchste Wert an einem einzigen Tag seit dem Start des Fonds vor einer Woche. Insgesamt flossen rund 880 Millionen US-Dollar in den Fidelity-Fonds. BlackRock und Fidelity haben die frühe Konsolidierung des neuen Fonds vorangetrieben, indem sie 68 Prozent aller Zuflüsse in die neun neuen ETFs auf dem Markt, die sich auf fast zwei Milliarden US-Dollar belaufen, auf sich vereinten.

"Dass es BlackRock ist, überrascht mich nicht – sie haben die Ressourcen", sagt Todd Sohn, ETF-Stratege bei Strategas, gegenüber Bloomberg. Und weiter: "Es zeigt, wie ernst sie es mit dieser Anlageklasse meinen."

Im Januar 2024 genehmigte die US-Börsenaufsicht SEC elf Bitcoin-Spot-ETFs. Die Genehmigung dieser ETFs, die direkt in Bitcoin investieren, könnte Investitionen in Kryptowährungen vereinfachen und legitimieren, obwohl die SEC weiterhin auf die Risiken hinweist.



Der Bitcoin notiert derweil drei Prozent im Minus. Ein Bitcoin kostet derzeit laut CoinMarketCap 41.446 US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion

