Der Spezialist für Seltene Erden wurde zum einem durch eine Verlangsamung der Bautätigkeit in China belastet, zum anderen sackten gleichzeitig die Preise für die Metalle deutlich ab, wodurch Lynas die Erwartungen der Analysten verfehlte.

Das australische Unternehmen Lynas Rare Earths hat Anleger am Montag mit einem deutlichen Umsatzeinbruch im abgelaufenen Quartal schockiert. Der Aktienkurs brach daraufhin auf den niedrigsten Stand seit zweieinhalb Jahren ein.

Vor allem die Nachfrage aus dem chinesischen Haushaltsgerätebereich ging im zweiten Geschäftsquartal zurück, was auf die Preise drückte, teilte der weltweit größte Produzent von Seltenen Erden außerhalb Chinas mit.

Die Aktien fielen um 3,4 Prozent auf 5,75 australische Dollar und damit auf den niedrigsten Stand seit dem 20. Juli 2021.

Lynas erzielte im zweiten Quartal einen durchschnittlichen Verkaufspreis von 28,70 australischen Dollar pro Kilogramm für seine Produktpalette, was deutlich unter dem Vorjahreswert von 58,40 australischen Dollar pro Kilo liegt.

Der Umsatz des Bergbauunternehmens fiel in den drei Monaten bis zum 31. Dezember um 51,7 Prozent auf 112,5 Millionen australische Dollar, verglichen mit 232,7 Millionen australischen Dollar im Vorjahreszeitraum. Damit wurde die Schätzung von Macquarie von 117,8 Millionen australischen Dollar verfehlt.

"Nichts Positives"

"Das Hauptproblem für das Unternehmen ist derzeit die Entwicklung der Rohstoffpreise und der Nachfrage in China", sagte Analyst Dan Morgan von Barrenjoey. "Das Unternehmen hat nichts Positives zur Nachfrage gesagt, um die vorherrschende Marktstimmung zu ändern."

Lynas teilte mit, dass die Bauarbeiten an der Kalgoorlie-Anlage zur Verarbeitung von Seltenen Erden weitgehend abgeschlossen sind, die auch die neue Lynas Seadrift-Anlage in Texas, die das US-Verteidigungsministerium beliefert, mit gemischtem Seltenerdkarbonat versorgen wird.

Das Expansionsprojekt in der Mine Mt Weld in Westaustralien ist nach Angaben von Lynas weiterhin auf Kurs, nachdem ein abgeschlossenes Bohrprogramm umfangreiche Seltene Erden-Mineralisierungen in der Umgebung der Mine nachgewiesen hat.

Die Produktion im angelaufenen März-Quartal schätzt Lynas auf rund 1.500 Tonnen und liegt damit über seiner vorherigen Schätzung von rund 900 Tonnen.

Die Lynas Rare Earths Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,15 % und einem Kurs von 3,556EUR gehandelt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion