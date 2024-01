Händler betrachten Ether als den nächsten wahrscheinlichen Kandidaten für eine ETF-Zulassung in den USA. Diese Stimmung spiegelt sich im Abschlag zum Nettoinventarwert (NAV) für den Grayscale Ethereum Trust (ETHE) wider, der seit dem Sommer rückläufig ist und laut JPMorgan in den letzten zwei Monaten bei etwa zwölf Prozent lag.

Am Markt herrscht ein gewisser Optimismus hinsichtlich der Zulassung eines börsengehandelten Ether-Spot-ETF bis zum 23. Mai dieses Jahres, dem Stichtag der Securities and Exchange Commission (SEC) für den Antrag von Ark 21Shares. Laut JPMorgan beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die SEC den ETF bis Mai genehmigt, allerdings nicht mehr als 50 Prozent.

Laut der Investmentbank haben einige Marktteilnehmer argumentiert, dass die Entscheidung der SEC, Ether in ihrer Klage gegen Kryptobörsen wegen Verletzung des Wertpapierrechts nicht zu erwähnen, bedeutet, dass die Aufsichtsbehörde die Kryptowährung in den kommenden Monaten wahrscheinlich als Rohstoff einstufen wird. Dies ist eine notwendige Bedingung für die Zulassung von Spot-ETFs. Andere haben behauptet, dass die Genehmigung von Futures-basierten ETFs auf Ether im September letzten Jahres "an sich impliziert, dass Ether als Rohstoff angesehen wird."

Die Analysten von JPMorgan fahren dieser Euphorie in die Parade. "Obwohl wir mit den oben genannten Argumenten sympathisieren, sind wir skeptisch, dass die SEC Ether schon im Mai als Rhostoff einstufen wird", zitiert CoinDesk die Analysten um Nikolaos Panigirtzoglou. Laut der Analysten sei die Chance für die Genehmigung eines solchen ETFs bis Mai dieses Jahres "nicht höher als 50 Prozent".

Ether ist in den vergangenen Wochen nach der Genehmigung einiger Bitcoin-Spot-ETFs stark angestiegen. "Die laufenden Klagen der SEC gegen Kryptobörsen, die Einsätze für Proof-of-Stake-Blockchains, einschließlich Ether, anbieten, machen die Zulassung eines Ether-ETF vor Ort schwieriger, zumindest bis diese Klagen beigelegt sind", so der Bericht weiter.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

