Aktien der Woche

Samsung steigt bei Canada Nickel ein

Eine Sensation konnte Canada Nickel vor wenigen Tagen vermelden. So gab Canada Nickel bekannt, dass man einen Zeichnungsvertrag mit Samsung SDI Co., Ltd. abgeschlossen hat, um eine Investition in Höhe von 18,5 Millionen US$ in Canada Nickel zu einem Preis von 1,57 CA$ pro Stammaktie zu tätigen. Nach Abschluss der in der Zeichnungsvereinbarung vorgesehenen Privatplatzierung wird Samsung SDI ungefähr 15,6 Millionen Stammaktien von Canada Nickel besitzen, was ungefähr 8,7 % der emittierten und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht. Bei Abschluss der Privatplatzierung wird Canada Nickel Samsung darüber hinaus das Recht einräumen, eine 10%ige Beteiligung am Crawford-Projekt für 100,5 Mio. US$ zu erwerben, die bei einer endgültigen Bauentscheidung ausgeübt werden kann. Durch die Ausübung dieses Rechts hat Samsung SDI das Recht auf 10 % der Nickel-Kobalt-Produktion des Crawford-Projekts während der Lebensdauer der Mine und das Recht auf zusätzliche 20 % der Nickel-Kobalt-Produktion von Crawford für 15 Jahre, die im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden können. Die Abnahmerechte werden auf der Grundlage einvernehmlich festgelegter Bedingungen gewährt.

Ein Top-Deal für Canada Nickel, wenn man bedenkt, dass es dabei lediglich um das Crawford-Projekt geht und Canada Nickel weitere Projekte in einer ähnlichen Größenordnung in der Hinterhand hat.

News: Canada Nickel erhält eine Kapitalbeteiligung von Samsung SDI

Uranium Energy nimmt Uran-Förderung wieder auf

Uranium Energy wird wieder zum Uran-Produzenten! Wie das Unternehmen jüngst bekannt gab, hat das Board of Directors des Unternehmens die Wiederaufnahme der Uranproduktion in seinem vollständig genehmigten und in der Vergangenheit produzierenden In-Situ-Abbaubetrieb Christensen Ranch in Wyoming genehmigt. Das abgebaute Uran wird in der voll funktionsfähigen zentralen Aufbereitungsanlage Irigaray mit einer derzeit lizenzierten Kapazität von 2,5 Millionen Pfund U3O8 pro Jahr aufbereitet werden. Die zentrale Aufbereitungsanlage Irigaray ist das Herzstück von vier vollständig genehmigten ISR-Projekten im Powder River Basin von Wyoming, darunter auch Christensen Ranch. Die erste Produktion wird für August dieses Jahres erwartet und wird mit den vorhandenen Barmitteln in der Bilanz des Unternehmens finanziert. Da die Strategie von UEC darin besteht, zu 100 % ungesichert zu bleiben, wird das produzierte Uran zu den vorherrschenden Spotmarktpreisen verkauft, die laut Angaben von UxC am 15. Januar 2024 bei 106 US$ pro Pfund U3O8 lagen. Damit kehrt Uranium Energy nach über einem Jahrzehnt zurück in den Kreis der Uranförderer.

News: Uranium Energy Corp nimmt zu 100 % ungesicherte Uranproduktion in Wyoming wieder auf

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Endeavour Silver und Vizsla Silver eine Kaufempfehlung:

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte ebenso kürzlich einen Research-Report zu Endeavour Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 6,00 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright vergibt Kaufempfehlung für Endeavour Silver mit Kursziel 6 USD

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte ebenso kürzlich einen Research-Report zu Vizsla Silver. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 3,25 US$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright gibt Kaufempfehlung für Vizsla Silver mit Kursziel 3,25 USD

Markteinschätzung

Von blutleer zu blutrot – 2024 wird zum Wendepunkt beim Kupfer!

Das Jahr 2023 war ein schweres Jahr für die allermeisten Basismetalle. Teilweise Überproduktion sowie Befürchtungen um eine globale Konjunkturabschwächung, führten dazu, dass Kupfer, Nickel & Co. eine Durststrecke er- und durchlebten. Entsprechend blutleer ging es bei vielen entsprechenden Aktienwerten zu, allen voran bei den Kupferproduzenten und entsprechenden Entwicklern aus der zweiten und dritten Reihe.

Doch jede Durststrecke findet irgendwann ein Ende und dieses deutet sich für Kupfer im neuen Jahr 2024 an. So zeigte sich bereits im abgelaufenen Jahr 2023 ein Angebotsdefizit von mehr als 50.000 Tonnen, allein in den ersten 10 Monaten. Dieses Defizit ermittelte die International Copper Study Group auf Grundlage der offensichtlichen Nachfrage für China und diese wies für die Monate Januar bis Oktober 2023 ein Angebotsdefizit von 51.000 Tonnen an raffiniertem Kupfer aus.

Für 2024 deutet sich ein weitaus höheres Angebotsdefizit bei Kupfer an, was gleich mehrere Ursachen haben wird. Erstens dürfte die Nachfrage nach einem eher verhaltenen Jahr wieder ansteigen. Rezessionsängste in China dürften sich alsbald verflüchtigen, weswegen die Einfuhren Chinas von raffiniertem Kupfer nach einem Rückgang in 2023 um etwa 6% wieder in eine Zunahme umgewandelt werden. Auch die weiteren großen Märkte EU, Japan und USA verzeichneten in 2023 einen Nachfragerückgang, was sich 2024 ebenso umkehren dürfte.

Der zweite, weitaus bedeutendere Punkt sind jedoch die Schwierigkeiten bei der Kupferförderung. Zwar stieg die weltweite Kupferförderung in den ersten 10 Monaten 2023 leicht um etwa 1% an, allerdings offenbarten sich gerade in der zweiten Jahreshälfte gleich mehrere gravierende strukturelle Schwächen, die zu einem weitaus dramatischeren Rückgang der Kupferproduktion führen dürften. Gerade China, die USA, Chile, Indonesien, Panama und Peru verzeichneten teils massive Probleme in entsprechenden, Kupfer-fördernden Minen. Die Gründe dafür sind indes vielfältig. Während man in Chile vor allem Probleme mit der Wasserversorgung verzeichnete, standen in den USA wetterbedingte Probleme der gegenteiligen Art (zu viel Wasser) sowie technische Schwierigkeiten auf der Agenda. Ebenfalls betriebliche Probleme meldeten auch chinesische, indonesische und skandinavische Minen. Was ebenso immer mehr zunimmt und in Zukunft zu einem großen Problem bei der Kupferversorgung werden könnte, sind Widerstände von direkt betroffenen Personen bzw. Gemeinden. Gerade in Peru, vor allem aber in Panama gab es 2023 massiven Widerstand gegen größere Kupferprojekte. So musste der Betreiber First Quantum Minerals Ende November seine Mine Cobre Panama schließen, nachdem ein Gesetz, das dem Unternehmen für 20 Jahre eine uneingeschränkte Kupferförderung erlaubte, für nichtig erklärt wurde. Das brisante daran, das Land will die Mine nach Inkrafttreten des Urteils tatsächlich komplett (ver-)schließen. Das heißt, bis zu 380.000 Tonnen Kupfer sind ab sofort pro Jahr nicht mehr für den Kupfermarkt verfügbar. Da mutet das eingangs genannte, letztjährige Kupferdefizit von 51.000 Tonnen für die ersten zehn Monate geradezu mickrig an.

Doch auch die Probleme von Cobre Panama erscheinen angesichts dessen, dass bis 2023 schätzungsweise 200 Kupferminen weltweit schließen werden, nur ein kleines Puzzlestück für einen beginnenden Kupferboom zu sein. Denn die Nachfrage nach Kupfer wird in den kommenden Jahren stark ansteigen. Dabei gehen Branchenexperten davon aus, dass sich diese bis 2035 auf bis zu 50 Millionen Tonnen pro Jahr verdoppeln wird. Alleine die Hälfte der prognostizierten Nachfragesteigerung dürfte dabei auf den Bereich Energiewende zw. Automobil fallen.

Führende Experten rechnen für 2030 demnach mit einer Angebotslücke von mehr als 5 Millionen Tonnen Kupfer. Sollte sich der aktuelle Trend fortsetzen, könnte sich das Kupfer-Angebotsdefizit bis 2023 sogar auf rund 10 Millionen Tonnen ausweiten. Dabei steht die Branche angesichts der weiterhin sehr niedrigen Kupferpreise vor einem Dilemma, das ordentlich Explosionspotenzial bietet. Denn das aktuelle Preisniveau inklusive zuletzt stark gestiegener Förderkosten führt dazu, dass immer weniger in die Exploration und Entwicklung neuer Kupferprojekte bzw. -minen investiert wird. Wobei die Zeitspanne zwischen der Neuentdeckung einer signifikanten Kupferressource bis zum Produktionsstart meist nicht unter 10 Jahren beträgt. Angesichts dessen, dass die 25 größten Kupferminen weltweit bereits seit durchschnittlich mehr als 80 Jahren ausgebeutet werden und die Förderung stetig aufwendiger und teurer wird, sind die Aussichten für aufstrebende Kupfer-Entwickler wohl selten so gut gewesen, wie aktuell.

Zu diesen Entwicklungsgesellschaften gehört unter anderem Gama Explorations. Die kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entdeckung und Entwicklung von hochkarätigen Batteriemetall-Projekten in Kanada spezialisiert hat, hat es sich zum Ziel gesetzt, durch die Exploration, den Erwerb und die Erschließung von unerschlossenen Basismetallprojekten mit beträchtlichem Aufwärtspotenzial einen Mehrwert für seine Aktionäre zu schaffen. Gama Explorations konzentriert sich derzeit auf sein Lithium-Projekt Muskox in den Northwest Territories, das Kupfer-Molybdän-Projekt Big Onion in British Columbia und das kürzlich erworbene Nickelprojekt Tyee in Quebec. Erste Explorationstätigkeiten bestätigten das Vorhandensein potenziell hochkarätiger Batteriemetall-Lagerstätten.

Eine weitere potenzielle Gewinnerin eines anstehenden Kupferbooms ist Aurania Resources. Aurania ist ein Junior Explorationsunternehmen und arbeitet in der Bestimmung, Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von mineralischen Vorkommen. Hauptaugenmerk liegt auf den Edelmetallen und Kupfer. Das Hauptvorkommen ist das "The Lost Cities – Cutucu Projekt" gelegen im Jurassischen Metallogenischen Gürtel in den Östlichen Ausläufern der Anden im Südosten von Ecuador. Dort konnte man an mehreren Stellen offen liegende Kupferadern ausmachen.

Hannan Metals ist ein kanadischer Entwickler, dessen zu 100% im Eigentum befindliches San Martin Projekt ein neues, hochgradiges Kupfer-Silber System im Maßstab eines großen Beckens umfasst, das in den Vorgebieten der Östlichen Anden in Peru und den benachbarten Staaten liegt. Geologisch sind die Sedimentvorkommen analog zu den Kupferschiefervorkommen in Osteuropa wie z.B. KGHM Polska Miedź (KGHM) die eine der größten Silberminen der Welt betreibt. Hannan erfasste das unglaubliche Potenzial dieses großen Kupfer-Silber Vorkommens in diesem Teil Perus und steckte aggressiv Claims über eine Fläche von 656 qkm mit prospektiver Geologie ab.

Surge Copper ist eine kanadische Bergbau-Entwicklungs-Gesellschaft, die sich auf die Entwicklung von hochkarätigen Kupfer-Vorkommen in British Columbia spezialisiert hat. Dort hält man Mehrheitsanteile an zwei großen Kupfer-Projekten, die direkt aneinander angrenzen und insgesamt rund 125.000 Hektar umfassen. Das gesamte Gebiet ist reich an Kupfer, Molybdän, Gold und Silber und zudem infrastrukturell gut erschlossen. Surge Copper konnte die ohnehin bereits sehr große Ressourcenbasis weiter erhöhen. Insgesamt beherbergen die beiden Projekte Ootsa und Berg mindestens 6,8 Milliarden Pfund Kupfer, 800 Millionen Pfund Molybdän, 2,3 Millionen Unzen Gold und 180 Millionen Unzen Silber.

Vizsla Copper ist ein auf Kupfer, Gold und Molybdän spezialisiertes Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada. Das Unternehmen konzentriert sich in erster Linie auf sein Vorzeigeprojekt Woodjam, das sich im ertragreichen Quesnel-Terrain, 55 Kilometer östlich der Gemeinde Williams Lake, British Columbia, befindet. Es besitzt nun vier weitere Kupferexplorationsgrundstücke: Copperview, Redgold, Blueberry und Carruthers Pass, die alle inmitten einer bedeutenden Infrastruktur in British Columbia liegen. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Exploration und Erschließung seiner Kupfergrundstücke innerhalb seines Portfolios sowie auf wertsteigernde Akquisitionen.

Unternehmensnews

Caledonia Mining produziert 2023 mehr als 75.000 Unzen Gold und setzt auf stabiles Förderniveau für 2024

Caledonia Mining gab kürzlich die Produktion der Mine Blanket im vierten Quartal und im am 31. Dezember 2023 endenden Jahr bekannt. Dabei zeigte sich, dass das Unternehmen nach einem schwierigen ersten Halbjahr seine Produktionsprognose für das Jahr mit einer Produktion von 75.416 Unzen Gold erreicht hat. Für das vierte Quartal 2023 stand sogar eine Goldproduktion bei Blanket von 20.172 Unzen zu Buche. Die Prognose für 2024 von 74.000 bis 78.000 Unzen geht davon aus, dass Blanket die im Jahr 2023 erreichte Produktionsrate weitgehend beibehalten wird, und spiegelt die umsichtige Entscheidung wider, den Abbau in Gebieten mit niedrigeren Margen, die niedrigere Erzgehalte und Tonnagen sowie höhere Kosten aufweisen, auszusetzen. Ein umfassenderes Investitionsprogramm konzentriert sich weiterhin auf die Erschließung von Werten und die Umsetzung der Multi-Asset-Wachstumspipeline in Simbabwe mit Motapa und Bilboes, während man gleichzeitig einen disziplinierten Fokus auf die Kosten und die Kapitalallokation legt. Die für den Konzern im Jahr 2024 geplanten Investitionsausgaben belaufen sich auf 34,4 Millionen US$, einschließlich der geplanten Exploration bei Motapa und weiterer Arbeiten an den Bilboes-Machbarkeitsstudien.

News: Produktion der Mine Blanket im vierten Quartal und Geschäftsjahr 2023 sowie Prognose für 2024

Calibres Aktionäre machen weg für Übernahme frei

Calibre Mining verkündete kürzlich, dass die Aktionäre von Calibre auf einer außerordentlichen Aktionärsversammlung mit überwältigender Mehrheit für den Beschluss gestimmt haben, der die Ausgabe von bis zu 315.664.294 Stammaktien von Calibre in Verbindung mit der geplanten Übernahme von Marathon Gold Corporation im Rahmen eines Arrangementplans vorsieht sowie für den Beschluss zur Genehmigung einer Änderung der maximalen Anzahl an Calibre-Aktien, die im Rahmen des geänderten und neu gefassten langfristigen Anreizplans von Calibre ausgegeben werden können, der erst nach Abschluss des Arrangements umgesetzt wird. 290.660.955 Calibre-Aktien, die 62,67 % der zum Stichtag ausgegebenen und ausstehenden Calibre-Aktien entsprechen, wurden auf der Versammlung zur Abstimmung gestellt. Der Beschluss der Calibre-Aktionäre und der LTIP-Änderungsbeschluss wurden von den Calibre-Aktionären, die entweder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten auf der Versammlung anwesend waren, mit jeweils etwa 99,59 % bzw. 76,04 % der abgegebenen Stimmen angenommen.

News: Aktionäre der Calibre Mining stimmen der Akquisition von Marathon Gold zu

Endeavour Silver will 2024 mehr als 8 Millionen Unzen Silberäquivalent fördern

Endeavour Silver gab vor wenigen Tagen seine konsolidierten Produktions- und Kostenziele sowie sein Investitions- und Explorationsbudget für 2024 bekannt. Im Jahr 2024 wird sich die Silberproduktion demnach voraussichtlich zwischen 5,3 und 5,8 Millionen Unzen und die Goldproduktion zwischen 34.000 und 38.000 Unzen bewegen. Für die Produktion in Silberäquivalenten rechnet man mit insgesamt 8,1 bis 8,8 Millionen Unzen. Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) werden für das Jahr 2024 jeweils auf 22,00 - 23,00 US$ pro Unze Silber geschätzt (abzüglich Gold als Nebenprodukt). Die AISC werden etwas niedriger ausfallen, da geringere Instandhaltungskosten und vergleichbare Explorationskosten sowie allgemeine und administrative Kosten auf eine ähnliche Silberproduktion umgelegt werden. Damit erwartet Endeavour Silver im letzten Jahr vor der Inbetriebnahme von Terronera ähnliche Förderzahlen wie in 2023.

News: Endeavour Silver präsentiert seine Zielvorgaben für 2024 und rechnet mit einer Produktionsmenge von 5,3 - 5,8 Millionen Unzen Silber und 34.000-38.000 Unzen Gold bzw. 8,1 - 8,8 Millionen Unzen Silberäquivalent

Fury Gold Mines gibt Jahresüberblick und ernennt neuen CFO

Fury Gold Mines gab kürzlich einen Rückblick auf die Unternehmens- und Explorationserfolge der letzten 12 Monate. Fury hatte ein aktives Jahr 2023 mit beachtlichen Bohrergebnissen aus dem Hinge-Ziel und dem Percival-Prospekt, wobei der mineralisierte Fußabdruck der Eau Claire-Lagerstätte weiter erweitert wurde und 279 g/t Gold auf 1,5 Metern im Percival-Prospekt durchschnitten wurden; die Aufnahme von Brian Christie und Isabelle Cadieux in das Board of Directors und die Beschaffung von 8,75 Millionen CA$ durch eine private Aktienplatzierung führten zur weiteren Stärkung der personellen und Finanzlage des Unternehmens. Dazu trug ebenso die Ernennung von Phil van Staden, dem bisherigen Interims-CFO des Unternehmens, zum Chief Financial Officer mit Wirkung vom 1. Januar 2024, bei. Für die kommenden Wochen plant Fury Gold Mines die Bekanntgabe der Ergebnisse von elf Kernbohrlöchern auf dem Zielgebiet Hinge und fünf Kernbohrlöchern auf dem Grundstück Percival, deren Ergebnisse noch ausstehen sowie die Ankündigung des Explorationsprogramms 2024. Ebenso steht eine Aktualisierung der Mineralressourcen von Eau Claire nach Zusammenstellung und Analyse der endgültigen Ergebnisse des Explorationsprogramms 2023, an.

News: Fury zieht positive Bilanz für das Jahr 2023 und ernennt CFO

Fury Gold Mines stößt auf hochgradige Gold-Tellur-Struktur

Darüber hinaus gab Fury Gold Mines die vierten Ergebnisse des Bohrprogramms 2023 auf dem Zielgebiet Hinge, das Teil des hochgradigen Goldprojekts Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec ist, bekannt. Dabei stieß man unter anderem auf 31,77 g/t Gold und 8,07 g/t Tellur auf 3,5 Metern im Zielgebiet Hinge.

News: Fury durchschneidet 31,77 g/t Gold und 8,07 g/t Tellur auf 3,5 Metern im Zielgebiet Hinge

GoldMining verkauft Almaden an NevGold

GoldMining konnte jüngst bekanntgeben, dass es gemäß seiner zuvor angekündigten Optionsvereinbarung mit NevGold Corp. vom 14. Juni 2022 eine Zahlung in Höhe von 3 Millionen CA$ erhalten hat, die gemäß den Bedingungen des Optionsabkommens von NevGold durch die Ausgabe von 10.000.000 Stammaktien an das Unternehmen beglichen wurde. Infolgedessen hat das Unternehmen den Verkauf des Nutmeg Mountain-Projekts (zuvor als Almaden bekannt) an eine Tochtergesellschaft von NevGold abgeschlossen.

News: GoldMining schließt den Verkauf von Nutmeg Mountain an NevGold ab und erhält 3 Millionen Dollar in NevGold-Aktien

IsoEnergy startet richtungsweisendes Bohrprogramm

IsoEnergy gab vor wenigen Tagen den Beginn seines Winterexplorationsprogramms 2024 im östlichen Athabasca-Becken, Kanada, bekannt, das an die erfolgreiche Saison 2023 anschließen soll. Für den Winter sind Bohrungen auf insgesamt 8.250 Metern geplant, wobei ein Budget von 4 Millionen $ für zwei äußerst aussichtsreiche Projekte vorgesehen ist: Larocque East, das die hochgradige Lagerstätte Hurricane enthält, und Hawk. Im Rahmen des Programms werden Bohrungen zur Erprobung von Zielen östlich der Lagerstätte Hurricane auf dem Projekt Larocque East und von neuen Zielen, die im Jahr 2023 auf dem Projekt Hawk generiert wurden, durchgeführt.

News: IsoEnergy startet Explorationsprogramm im Athabasca-Becken im Winter 2024

Karora Resources meldet Rekord-Jahresförderung und sichert sich langfristige Stromversorgung

Karora Resources gab jüngst für das Jahr 2023 eine konsolidierte Rekord-Goldproduktion von 160.492 Unzen aus seinen Minen Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien bekannt. Auch die Goldverkäufe erreichten mit 157.034 Unzen im Jahr 2023 einen Rekord. Im vierten Quartal 2023 lag die Goldproduktion bei 40.295 Unzen und der Verkauf bei 37.439 Unzen. Der Barmittelbestand ist mit 82,5 Mio. $ nach wie vor solide und steht im Einklang mit dem geplanten Kapitaleinsatzprogramm für die Karora-Betriebe. Nach den bedeutenden Investitionen im Jahr 2023 wird sich das Kapitalprogramm 2024 auf die Infrastruktur und die Erschließung der Abbaugebiete konzentrieren, die erforderlich sind, um den Betrieb von Beta Hunt bis zum Ende des Jahres auf 2 Mio. Tonnen p.a. hochzufahren.

Karora Resources gab weiterhin vor kurzem die Unterzeichnung eines langfristigen Stromabnahmevertrags bekannt, der einen entscheidenden ersten Schritt zur Erreichung des ursprünglichen Ziels darstellt, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 20 % zu reduzieren, verglichen mit dem für 2024 prognostizierten Business-as-usual-Standard.

News: Karora übertrifft das obere Ende der Goldproduktionsprognose für 2023 mit einer Rekordjahresproduktion von 160.492 Unzen Gold und einem Rekord-Goldabsatz von 157.034 Unzen

News: Karora Resources unterzeichnet langfristigen Strombezugsvertrag und kündigt Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 20% bis 2030 an

Millennial Potash meldet große Kali-Ressource

Millennial Potash vermeldete jüngst die Ergebnisse einer ersten Mineralressourcenschätzung für den nördlichen Teil seines Kaliprojekts Banio in Gabun. Die Schätzung wurde von ERCOSPLAN Ingenieurgesellschaft Geotechnik und Bergbau mbH, einem etablierten Kalispezialisten mit beträchtlicher Erfahrung im Kongobecken, durchgeführt. Die MRE enthält neue Untersuchungsdaten aus den historischen Bohrlöchern BA-002 und BA-003 sowie Untersuchungsergebnisse aus zusätzlichen Kalizyklen, die bei der im September 2023 abgeschlossenen Bohrerweiterung von BA-002 durchteuft wurden. Das MRE umfasst angezeigte Mineralressourcen von etwa 657 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 15,9 % KCl, was 104,6 Millionen Tonnen an enthaltenem KCl entspricht, und abgeleitete Mineralressourcen von etwa 1,159 Milliarden Tonnen mit einem Gehalt von 16,0 % KCl, was 185,3 Millionen Tonnen an enthaltenem KCl entspricht.

News: Millennial Potash gibt erste Mineralressourcenschätzung für den nördlichen Teil des Kaliprojekts Banio bekannt: Angezeigte Mineralressourcen von 657 Millionen Tonnen mit 15,9% KCl und abgeleitete Mineralressourcen von 1,159 Milliarden Tonnen mit 16,0% KCI

OceanaGold besetzt Schlüsselposition neu

OceanaGold gab kürzlich die Ernennung von Bhuvanesh Malhotra zum Chief Technical and Projects Officer mit Wirkung vom 22. Januar 2024 bekannt. Malhotra verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in operativen und technischen Funktionen bei verschiedenen Rohstoffen und Bergbaumethoden, wobei er die Sicherheitsleistung, die operative Exzellenz und den nachhaltigen Wandel vorantrieb. Zuletzt war Malhotra technischer Direktor bei Rio Tinto in Brisbane, Australien, wo er für die Förderung technischer und betrieblicher Spitzenleistungen zur Maximierung der Anlagenleistung verantwortlich war, einschließlich der Bewertung von Erhaltungs- und Wachstumsoptionen in der gesamten Wertschöpfungskette (Tagebau, Untertagebau, Verarbeitung, Verhüttung, Veredelung und Anlagenverwaltung), um langfristige strategische Ziele zu erreichen. In dieser Funktion war er für die Verwaltung eines globalen Portfolios von Anlagen in Nordamerika, der Mongolei, Südamerika, Australien und Westafrika zuständig. Davor hatte er verschiedene betriebliche und technische Funktionen bei Rio Tinto inne, darunter General Manager, Technical Services und General Manager Operations für die Betriebe West Angelas und Robe Valley von Rio Tinto Iron Ore.

News: OceanaGold ernennt technischen Leiter und Projektleiter

Tudor Gold vermeldet sehr gute Bohrresultate

Tudor Gold vermeldete jüngst die siebte und letzte Reihe von Bohrergebnissen des Explorationsprogramms 2023 auf Treaty Creek im Herzen des Goldenen Dreiecks im Nordwesten von British Columbia. Das Unternehmen hat das Bohrprogramm 2023 mit insgesamt 31.904 Bohrmetern in Gebieten, die die Lagerstätte Goldstorm und die Zone Perfectstorm umfassen, sicher und erfolgreich abgeschlossen. Ein angereicherter Kern der Mineralisierung kommt innerhalb der Domänen 300H und CS-600 vor. Dabei wurde ein Abschnitt von 138 Metern mit einem Gehalt von 1,67 g/t AuEQ durchteuft, der einen zentralen Mineralisierungskern mit durchschnittlich 3,08 g/t AuEQ auf 57 Metern enthält. Im unteren Teil der Domäne CS-600 durchteufte das Unternehmen zusätzlich 258 Meter mit einem Durchschnittsgehalt von 2,00 g/t AuEQ und einem angereicherten zentralen Teil mit durchschnittlich 3,19 g/t AuEQ auf 66 Metern.

News: Tudor Gold Intersects 3.19 g/t Gold Equivalent (AuEq) over 66 meters (m)within Wider Intercepts of 258 m of 2.00 g/t AuEq and 570 m of 1.21 g/t AuEq at the Goldstorm Deposit, Treaty Creek, Northwest British Columbia

U.S. GoldMining landet weiteren Volltreffer

U.S. GoldMining veröffentlichte kürzlich die Untersuchungsergebnisse des Bohrprogramms 2023 auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska, USA. Das Programm umfasste Infill-Bohrungen, die erfolgreich die Kontinuität des hochgradigen, oberflächennahen Kerns der Lagerstätte Whistler bestätigten, sowie Step-Out-Bohrungen, die die Lagerstätte über die bisher bekannten Ausmaße hinaus erweitert haben. Das Unternehmen durchteufte dabei unter anderem 547 Meter mit 1,06 Gramm pro Tonne Goldäquivalent, einschließlich 176 Meter mit 1,55 g/t AuEq. Die Untersuchungsergebnisse haben das Vertrauen in die Kontinuität der Mineralisierung innerhalb des Kerns der hochgradigen Mineralisierung der Lagerstätte, die sich bis zur Oberfläche erstreckt, erhöht. Die Lagerstätte Whistler ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen, und weitere 12 Ziele für die potenzielle Entdeckung zusätzlicher porphyrhaltiger Mineralisierungen sind im Gebiet Whistler-Raintree noch nicht erprobt. Das Unternehmen plant, zu Beginn der Feldsaison 2024 ein etwa 10.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt wieder aufzunehmen.

News: U.S. GoldMining durchschneidet 547 Meter mit einem Goldäquivalent von 1,06 g/t einschließlich 176 Meter mit 1,55 g/t Goldäquivalent auf dem Whistler Gold-Kupfer-Projekt, Alaska

Victoria Gold erreicht Produktionsprognose für 2023

Victoria Gold produzierte im Zeitraum vom 1. Oktober bis 31. Dezember 2023, dem vierten Quartal des Jahres 2023, 41.982 Unzen Gold. Im gesamten Jahr 2023 betrug die Produktion der Eagle Gold Mine 166.730 Unzen Gold. Damit hat Eagle die Produktionsprognose für 2023 von 160.000 bis 180.000 Unzen Gold erreicht. Das ist ein Rekordniveau für die Produktion von Eagle und eine Steigerung von 11 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen hat im vierten Quartal einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet und seine Nettoverschuldung weiter abgebaut, einschließlich einer Zahlung von 11 Millionen CA$ auf die Darlehensfazilität, die man voraussichtlich im 3. Quartal 2024 vollständig zurückzahlen wird.

News: Eagle Gold Mine Jahres- und Produktionsergebnisse für das vierte Quartal 2023

Vizsla Silver will Royalty-Dividende ausschütten

Vizsla Silver gab jüngst seine Absicht bekannt, die Aktien von Vizsla Royalties Corp., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Vizsla Silver, an die Aktionäre des Unternehmens auszugliedern. Vizsla Royalties hält derzeit indirekt eine Netto-Schmelzlizenzgebühr für jede potenzielle zukünftige Mineralproduktion auf dem Vorzeigeprojekt von Vizsla Silver, dem zu 100 % unternehmenseigenen Silber-Gold-Projekt Panuco in Sinaloa, Mexiko. Die Lizenzgebühr besteht aus einer 2,0-prozentigen Nettolizenzgebühr für bestimmte unbelastete Konzessionen, die das Projekt umfassen, und einer 0,5-prozentigen Nettolizenzgebühr für bestimmte belastete Konzessionen, die das Projekt umfassen und für die bereits eine 3,0-prozentige Nettolizenzgebühr für die Schmelze besteht. Von Vizsla Silver wird außerdem erwartet, dass sie: Vizsla Royalties das Recht zu übertragen, die Hälfte der 3 %igen zugrunde liegenden Lizenzgebühr zu erwerben; Vizsla Royalties das Recht zu gewähren, eine Lizenzgebühr für alle zukünftigen Projekte zu erwerben, die von Vizsla Silver innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Ausgliederung erworben werden, wobei dieses Recht automatisch bei einem Kontrollwechsel bei Vizsla Royalties oder Vizsla Silver erlischt, und eine Bargeldeinlage in Vizsla Royalties zu leisten. Gemäß der Ausgliederung würden die Stammaktien von Vizsla Royalties an die Aktionäre von Vizsla Silver verteilt werden. Es wird erwartet, dass Vizsla Silver einen Anteil von etwa 49% an Vizsla Royalties halten wird, wobei die verbleibenden Aktien von Vizsla Royalties zu einem vom Board of Directors von Vizsla Silver zu bestimmenden Zeitpunkt anteilig an die Aktionäre von Vizsla Silver verteilt werden.

News: Vizsla Silver gliedert Netto-Schmelzlizenzgebühr an Aktionäre aus

