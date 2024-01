Wall Street im Rausch, Habeck beschwört die Energiewende!

Während die Wall Street im Rausch ist und der US-Leitindex S&P 500 heute erstmals die Marke von 4900 Punkten erreicht - ist Deutschland in der Rezession: Wirtschaftsminister Habeck verspricht daher, den Wohlstand durch die Energiewende erhalten zu wollen. Aber diese Energiewende, das verschweigt Habeck, ist vor allem immens teuer und gefährdet damit vielmehr den Wohlstand in Deutschland. Ist es Zufall, dass zuletzt das böse Wort von Deutschland als dem kranken Mann Europas immer stärker aufkommt? Hierzulande schrumpft jetzt auch der lange robuste Dienstleistungssektor, wie der heute veröffentlichte deutsche Einkaufsmanagerindex zeigte. Zwar kann heute nach den starken Zahlen von SAP auch der Dax zulegen - aber das ist weit entfernt von der Party an der Wall Street, zumal in den USA die Wirtschaftsdaten auch deutlich besser sind..

