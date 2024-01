Nasdaq: Tesla-Absturz ein Warnsignal?

Ist der Absturz der Tesla-Aktie ein Warnsignal für den gesamten Nasdaq und den extremen Hype um die KI-Aktien? In der nächsten Woche bringen fast alle großen Tech-Giganten aus dem Nasdaq Zahlen - können diese Zahleen die hohen Bewertungen dann rechtfertigen? Gestern stürzte Chip-Hersteller Intel nach Vorlage der Zahlen ab (aufgrund einer sehr schwachen Prognose) - in ähnlicher Dimension wie zuvor Tesla. Im Grunde sind die Zahlen aller Chip-Hersteller eher mau, nur Nvidia scheint da eine Ausnahme zu sein. Heute im Fokus die PCE-Verbraucherpreise in den USA (14.30 deutscher Zeit) - bekommen die Zinshoffnungen der Wall Street durch diese Zahlen neue Rückendeckung? Der EZB jedenfalls glauben die Märkte nicht, dass sie erst im Sommer die Zinsen senken wird..

Hinweise aus Video: