Zinsen: Hindert Angriff der USA auf Iran die Fed zu senken?

Nachdem der Attacke von vom Iran unterstützten Milizen sind drei amerikanische Soldatentot und 25 verletzt: die USA werden nun den Iran auf die eine oder andere Weise attackieren - das wiederum dürfte den Ölpreis weiter nach oben treiben und könnte die Fed dann davon abhalten, die Zinsen bereits im März zu senken. So oder so: im Grunde ist die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran eine Art Metastasierung des Gaza-Kriegs, mit nun immer größeren Auswirkungen auch auf die Weltwirtschaft (vor allem durch die Huthi-Angriffe im Roten Meer). Wie werden die Märkte heute reagieren? Es ist ohenhin die wichtigste Woche es bisherigen Jahres mit der Fed-Sitzung am Mittwoch (Abdeutung von Powell, dass die Zinsen im März sinken könnten?) und den Zahlen der großen US-Tech-Konzerne..

Hinweise aus Video: