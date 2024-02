Die Fed und die KI-Blase!

Währnd heute die Aussagen der US-Notenbank Fed im Fokus stehen, haben die gestrigen Zahlen großer US-Tech-Firmen einmal mehr gezeigt, dass KI (künstliche Intelligenz) derzeit die große Blase an den Märkte ist. Beispielsweise der Chiphersteller AMD: der Umsatz 2023 ist im Vergleich zum Jahr 2022 zurück gegangen - aber seit Ende 2023 hat sich der Aktienkurs von AMD aufgrund der KI-Euphorie fast verdreifacht. Die Zahlen von Microsoft gut - aber in der Aktie ist die Beste aller Welten bereits eingepreist, während Alphabet (Google) bei den Werbeumsätzen enttäuschte. Eines scheint klar: KI ist eine Revolution - aber eben eine Revolution, die sich nicht so schnell und nur für wenige Firmen wirklich zu Geld machen läßt - daher ist der Begriff "Blase" für die derzeitige Euphorie durchaus gerechtfertigt. Und die Fed? Wird sie heute andeuten, die Zinsen bereits im März zu senken?

Hinweise aus Video:

1. Zinsen: Hängt von Löhnen ab, wann sie sinken, laut EZB

2. Nasdaq-Aktien: JP Morgan warnt vor Wiederholung der Dot-Com-Blase

