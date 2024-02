Kann die Fed überhaupt die Zinsen senken?

Nach den starken US-Arbeitsmarktdaten stellt sich die Frage, ob die Fed überhaupt die Zinsen senken kann, und das aus drei Gründen: erstens weil der Lohndurck viel stärker war als erwartet, zweitens weil mit der Lockerung der Finanzkonditionen und der damit einhergehenden besseren Stimmung die Nachfrage wieder anzieht und damit auch die Wirtschafts-Daten wahrschbeinlich wieder stärker werden (siehe gestern ISM index Gewerbe). Hinzu kommt drittens, dass die Fed eigentlich nur ein kurzes Zeit-Fenster hat, um die Zinsen zu senken: sie will unbedingt vermeiden, zu nahe an die US-Wahl heran zu kommen, um sich nicht der Einmischng in die Politik verdächtig zu machen. Heute eine Tech-Rally, angeführt von Meta und Amazon - aber gleichzeitg einer der größten Tagesanstiege der US-Renditen seit Jahren, auch der Dollar schießt nach oben. Wie lange kann diese Divergenz noch gut gehen?

Hinweise aus Video:

1. Trump: Bei Wahlsieg keine neue Amtszeit für Jerome Powell

2. Energiewende: Habeck will Windenergie beschleunigen – auf Kosten des Umweltschutzes

