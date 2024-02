Analysten - Power Nickel ist ein Kauf mit Kurspotenzial von 75%

Die Analysten von Fundamental Research sehen in der kanadischen Power Nickel (WKN A3CUEW / TSXV PNPN) einen Kauf, wenn auch einen hochspekulativen. Ihrer Ansicht nach liegt der faire Wert des Unternehmens bei 0,41 CAD. Vom letzten Schlusskurs bei 0,235 CAD aus bedeutet das ein Kurspotenzial von rund 75% für die Power Nickel-Aktie.



Explorationsarbeiten auf einem Projekt von Power Nickel; Quelle: Power Nickel

Wie die Experten ausführen, hat das Unternehmen mittlerweile eine Ressourcenschätzung für sein hochgradiges Nickelsulfidprojekt NISK in Québec erstellt. NISK so Fundamental Research verfüge über Nickelvorkommen der Klasse 1 und damit der Art von Nickel wie sie in Lithium-Ionen-Batterien für Elektromobile zum Einsatz komme.

Im Detail, so die Analysten, habe Power Nickel eine hochgradige Ressource mittlerer Größe von 178 Mio. Pfund Nickeläquivalent nachgewiesen. Das stelle einen Anstieg von 94% gegenüber der letzten Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2009 dar, hieß es. Fundamental Research bewertet die neue Kalkulation positiv, da sie nah an der Schätzung von 188 Mio. Pfund liegt, welche die Experten Mitte 2023 abgegeben hatten.

Hoher Anteil angezeigter Ressourcen

Fundamental weist zudem darauf hin, dass 70% der aktuellen Ressource in der höheren Kategorie angezeigt liegen, was ein hohes Maß an Vertrauen in die Kalkulation impliziere. Der durchschnittliche Gehalt der neuen Ressourcenschätzung liegt bei 1,12% Nickeläquivalent und damit um 6% unter der Schätzung der Analysten von 1,17%. Die Experten erklären aber, dass ihrer Einschätzung nach alle Werte von über 1% Nickeläquivalent als hoch zu betrachten sind. Fundamental Research ist zudem überzeugt, dass das NISK-Projekt über erhebliches Potenzial zur Ausweitung der Ressourcen besitzt, da die Lagerstätte in die Tiefe offenbleibe. Darüber hinaus, hieß es weiter, seien mehrere Ziele noch gar nicht untersucht worden.

Gute Finanzlage

Laut Fundamental ist es Power Nickel gelungen, die Bilanz zu stärken, indem man in den vergangenen vier Monaten Kapitalerhöhungen von insgesamt 7,6 Mio. Dollar durchführen konnte. Dazu gehörte auch ein Investment in Höhe von 1 Mio. Dollar von Bergbaulegende Rob McEwen (Hier geht’s zum Goldinvest-Interview mit Herrn McEwen) https://goldinvest.de/rob-mcewen-to-me-these-are-opportune-times/. Das Management von Power Nickel sei jetzt darauf konzentriert, bis zum dritten Quartal 2024 eine Machbarkeitsstudie zu NISK zu erstellen.

Steigender Nickelpreis auf Grund von Minenschließungen

Die Minengiganten BHP, First Quantum Minerals und Wyloo Metals haben sich entschieden, auf einigen ihrer Nickelminen in Australien die Produktion vorübergehend auszusetzen, nachdem der Preis für das Industriemetall im Vergleich zum Vorjahr um 44% gefallen ist. Laut den Analysten ist das auf das langsamere Wachstum der Weltwirtschaft sowie ein steigendes Angebot zurückzuführen. Die Experten glauben, dass die Schließungen den Nickelpreis wieder steigen lassen wird. Sie gehen von einem durchschnittlichen Nickelpreis von 8,75 USD pro Pfund im laufenden Jahr aus. Am Spotmarkt werden derzeit nur 7,09 USD pro Pfund gezahlt.



Auch insgesamt ist man bei Fundamental Research positiv für Juniors gestimmt, die sich auf Batterierohstoffe für Elektromobile konzentrieren. Batterie- und Automobilhersteller sowie Minengesellschaften seien aktiv auf der Suche nach stabilem, langfristigem Angebot an Batteriemetallen. So habe zum Beispiel erst vor Kurzem Sumitomo Metal Mining eine Beteiligung von 10% an Nickel-Junior FPX Nickel für 14 Mio. Dollar oder 0,48 Dollar pro Aktie erworben, was einen Aufschlag von 45% zum letzten Schlusskurs von FPX darstelle. Power Nickel, so Fundamental, werde derzeit mit 0,21 Dollar pro Pfund bewertet, während die Durchschnittsbewertung des Sektors bei 0,39 Dollar pro Pfund liege. Damit werde das Unternehmen mit einem Abschlag von 46% zum Durchschnitt gehandelt.

Entsprechend sehen die Analysten von Fundamental Research den fairen Wert der Power Nickel-Aktie bei 0,41 CAD und betrachten das Papier als „Kauf“ (Risikoklasse 5 = hoch spekulativ). Als Ereignisse, die den Kurs der Aktie bewegen könnten, betrachten die Experten Bohrungen zur Erweiterung der Ressource, die angestrebte Machbarkeitsstudie sowie eine positive Stimmung gegenüber Juniors, die auf Batteriemetalle ausgerichtet sind.

