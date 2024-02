Die Aktien von Nvidia rennen von einem Höchststand zum nächsten. Bereits am Freitag verzeichneten sie mit einem Plus von fünf Prozent bei 661,60 US-Dollar ein neues Rekordniveau. Nun ziehen sie wieder an, was unter anderem an dem neuen Kursziel der Goldmänner liegen dürfte.

Toshiya Hari, Analyst bei Goldman Sachs, hebt hervor, dass die Aussagen über geplante Investitionen in generative KI-Technologien von den führenden US-Hyperscalern durchweg positiv ausfielen. Hari revidierte daraufhin seine Prognosen für die Investitionsausgaben im Bereich Cloud Computing nach oben, mit einem erwarteten Anstieg um 26 Prozent im Vergleich zu 2023 und um weitere fünf Prozent im kommenden Jahr, was die kontinuierliche Nachfrage nach Nvidias Hardware unterstreiche.