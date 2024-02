Chartcheck Sitka Gold - Nach Konsolidierung weiter im Aufwärtstrendkanal

Der Aktienkurs des kanadischen Goldexplorers Sitka Gold (WKN A2JG70 / CSE SIG) schlug, wie im letzten Chartcheck vom 15. November avisiert, den Weg nach oben ein, verfehlte aber das charttheoretische Ziel (0,25-0,30 kanadische Dollar) mit 0,235 CAD knapp – die obere Trendkanallinie erwies sich als etwas stärker als das Kursziel, welches sich aus der Flaggenformation ableiten ließ. Zum Jahreswechsel begann die Konsolidierungsphase, die den Kurs bis auf die 100 Tagelinie und etwas oberhalb der unteren Trendkanallinie zurückführte.

Beide Durchschnittslinien steigen weiter an, das ist ebenso positiv zu werten wie die Tatsache, daß die 100 Tagelinie weiterhin oberhalb der 200 Tagelinie verläuft.

Der MACD Indikator generierte zum Jahresbeginn korrelierend zur Kurskonsolidierung ein charttechnisches Verkaufssignal (die blaue Linie schneidet die rote Linie abwärts) und befindet sich derzeit am Einjahrestief. Für den Stochastikindikator gilt dasselbe Szenario – allerdings ist diesem Indikator bereits schon wieder ein Kaufsignal gelungen (blaue Linie schneidet rote Linie aufwärts). Der Trendbestätiger hat im Verlaufe der Konsolidierung die neutrale 100 abwärts gekreuzt und notiert derzeit im negativen Terrain bei 90. Dies ist der Wert der in den letzten 11 Monaten mehrfach bei der Berührung der unteren Trendkanallinie erreicht wurde und danach zum erneuten Kursanstieg führte. Ähnlich bewegt sich auch der Overbought/ Oversold Indikator nach dem Überkauft-Peak (über der 2,0) im November nun in der Nähe der Jahrestiefpunkte – aktuell notiert er bei 0 und ist neutral zu werten.



Quelle: Comdirect

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlicht auf https://goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Sitka Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus wird die GOLDINVEST Consulting GmbH von Sitka Gold für die Berichterstattung zum Unternehmen entgeltlich entlohnt. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.