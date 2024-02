China stoppt den Crash - und die Nvidia-Blase!

China stoppt den Aktien-Crash, indem die Stabilisierung der Aktienmärkte nun Chefsache wird - und in den USA wird die Nvidia-Blase immer weiter aufgebläht. Zunächst China: nach erneuten Verlusten heute eine massive Rally, nachdem Staatschef Xi Jinping sich selbst einschaltet und "bösartige" Leerverkäufe unterbunden werden sollen. Das zeigt, wie stark der Aktien-Crash zu einem Gesichtsverlust für die Führung in Peking entwickelt hat. An der Wall Street dagegen wird die Nvidia-Blase weiter aufgeblasen - die Aktie steigt und steigt nach einer Aufstufung durch Goldman Sachs. Aber nun ein Artikel in der viel beachteten "Financial Times" mit dem Vorwurf, dass Nvidia sich seine eigene Nachfrage schafft, indem es vermehrt Firmen gründet, die wiederum Nvidia-Chips kaufen. Wird die Wall Street das heute zur Kenntnis nehmen? Vor allem der KI-Hype sorgt dafür, dass die schwindenden Zinssenkungs-Hoffnungen die US-Indizes nicht stärker nach unten drücken..

1. Deutschland: Scholz mit Selbskritik nach „ökonomischem Selbstmord“?

2. China-Aktienmarkt steigt kräftig – Rettungssignale der Regierung

