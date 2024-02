Element79 Gold - Bis zu 10,5 Unzen Gold pro Tonne in Proben aus der Lucero-Mine!

Die kanadische Element79 Gold (CSE ELEM / WKN A3EX7N) arbeitet mit Hochdruck daran, die historische Lucero-Mine in Peru wieder in Betrieb zu nehmen. Erst kürzlich konnte man dazu eine Vereinbarung über einen potenziellen Abnahmedeal melden. Da passt es genau ins Bild, dass die Gesellschaft von CEO James Tworek heute teilweise extrem hochgradige Analyseergebnisse von Proben meldet, die 2023 untertage auf Lucero entnommen wurden!



Auf der Lucero-Mine; Quelle: Element79 Gold

Ganz genau stammen die Pickproben aus dem Pillune-Gebiet von Lucero und wurden letztes Jahr von den Experten der SLM Resource Group entnommen. Und wie Element79 erklärt, stützen die Proben, die teilweise mehrere Unzen Gold und mehrere Unzen Silber (!) enthalten, das Potenzial, die ehemals produzierende Mine wieder in Betrieb zu nehmen.

Bis zu 359 Gramm Gold pro Tonne!

Die Highlights der jetzt eingetroffenen Ergebnisse waren 10,5 Unzen (359 g) Gold und über 29 Unzen (1.000 g) Silber pro Tonne in Probe sowie 4,7 Unzen (160 g) Gold und noch einmal mehr als 29 Unzen Silber pro Tonne in Probe LUC2023-34! Darüber hinaus erbrachten zahlreiche Proben weitere Ergebnisse, die mit Fug und Recht als hochgradig bezeichnet werden können.



Untersuchungsergebnisse der unterirdischen Pickproben für das Pillune-Gebiet des Lucero-Projekts

Zahlreiche, weitere Ergebnisse in Kürze

Anleger können sich schon in Kürze auf weitere Ergebnisse der 2023 durchgeführten Explorationsarbeiten freuen, kündigte das Unternehmen zudem an. Die Aktivitäten erfolgten außer im Pillune-Gebiet auch im Gebiet Sando Alcalde sowie an mehreren Adern der Apacheta-Zone. In letzteren hatte Element79 schon Anfang vergangenen Jahres bis zu 11,7 Unzen Gold und 247 Unzen Silber pro Tonne nachgewiesen.

Element79-CEO James Tworek erklärte: „Dieser Schwung von 24 Untersuchungsergebnissen aus dem Untertage-Probenahmeprogramm 2023, das vom Auftragnehmer SLM Resource Group im Pillune-Gebiet des Lucero-Projekts durchgeführt wurde, ergab eine beeindruckend hochgradige Gold- und Silbermineralisierung mit bis zu 10,5 Unzen pro Tonne Gold und >29 Unzen pro Tonne Silber sowie einige großartige Buntmetallergebnisse. Dies ist für uns sehr ermutigend, da es das Potenzial für einen bedeutenden hochgradigen zukünftigen Betrieb weiter bestätigt.“

„Die jüngsten Untersuchungsergebnisse bestätigen den hochgradigen Charakter des Lucero-Projekts und stimmen mit der sichtbaren Mineralisierung überein, die bei den Besuchen unseres Teams vor Ort und von früheren Betreibern beobachtet wurde“, führte Herr Tworek weiter aus. „Wir haben den Vorteil eines fliegenden Starts, da das Projekt Lucero bereits in der Vergangenheit in Produktion war, lokale Schürfer bis heute aktiv in der Region arbeiten und - abgesehen von der jährlichen Regenzeit - viele Untertagebaue weiterhin zugänglich sind. Diese neuen Ergebnisse liefern hochgradige Ergebnisse aus der SLM-Kampagne 2023 auf dem Pillune-Gebiet von Lucero und bestärken uns weiterhin in unserer Überzeugung, dass das Projekt bedeutende, kommerziell abbaubare Adern beherbergt, da es bisher nur wenig moderne Exploration erfahren hat. Wir erwarten eine weitere Reihe von Untersuchungsergebnissen aus der SLM-Kampagne sowie die Ergebnisse der Kartierungs- und gründlicheren Schlitzbeprobungskampagne, die vom Ore Discovery-Team durchgeführt wurde und am 31. Dezember endete. Wir freuen uns darauf, in Kürze weitere Ergebnisse bekannt zu geben, sobald die Laborergebnisse vorliegen.“

Wie Towrek weiter ausführte, analysiert und modelliert man die jüngsten, positiven Ergebnisse sowie historische Daten, um Bohrziele – untertage und an der Oberfläche – für ein anstehendes Bohrprogramm zu generieren.

Fazit: Nachdem 2023 die „Neuausrichtung“ auf Lucero beschlossen und die entsprechenden Weichenstellungen getätigt wurden, legt Element79 Gold dieses Jahr geradezu rasant los. Die erwähnte Vereinbarung über ein mögliches Abnahmeabkommen und jetzt die hervorragende Proberesultate deuten, glauben wir, auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wir sind gespannt auf die nächsten Analysedaten!

Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Element79 Gold Corp. halten oder halten können und somit ein Interessenskonflikt besteht oder bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Element79 Gold Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird.