Die US-Aktienmärkte heute seltsam lethargisch: der Leitindex S&P 500 wirkt seit der Handelseröffnung "wie angenagelt" - und das dürfte an zwei Faktoren liegen: erstens die "Call Wall" bei der runden Marke von 5000 Punkten im S&P 500, und zweitens steht morgen ein wichtiges Ereignis an: es werden die Revisionen für die Inflation in den USA im Jahr 2023 veröffentlicht (letztes Jahr hatte das starke Auswirkungen auf die Fed und die Aktienmärkte aufgrund einer heftigen Aufwärtsrevision der Inflation). Die Call Wall im S&P 500 (also ein riesiges Volumen an Optionen, die bei dieser Marke ins Geld kommen) sorgt dafür, dass die Options-Dealer in der Nähe der 5000er-Marke verkaufen. Vermutlich ist daher der Index seit gestern unterhalb dieser Marke wie festgeklebt: nach oben kann er nicht, nach unten will er nicht. Kann sich das ändern? Sicher. Aber hier ist offenkundig eine starke Mechanik am Werk..

Hinweise aus Video:

1. Inflation USA: Morgen Revision – zentral für Fed und Aktienmärkte

2. Europa kauft still und leise Öl und Gas aus Russland

Das Video "US-Aktienmärkte: Die "Call Wall" und die Sache mit der Inflation!" sehen Sie hier..