Liebe Leserinnen und Leser,

mit diesem Newsletter erhalten Sie auf einen Blick die perfekte Übersicht über das, was in der Welt der Rohstoffe gerade wichtig und angesagt ist. Hiermit sind Sie immer auf dem neusten Stand!

Spezialreports

Die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen. Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Calibre Mining mit Weltklasse-Bohrergebnissen auf gleich zwei Projekten

Calibre Mining vermeldete vor wenigen Tagen weitere aufregende Ergebnisse seines Explorations- und Abgrenzungsbohrprogramms 2023 im Goldkorridor Panteon VTEM auf dem Minenkomplex Limon. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 111,92 g/t Gold auf 4,1 Metern und 33,60 g/t Gold auf 2,6 Metern. Frühere Ergebnisse führten zur Entdeckung der Lagerstätte Panteon North, die über 240.000 Unzen an nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven (944.000 Tonnen mit 9,4 g/t Au) lieferte. Der anhaltende hochgradige Erfolg innerhalb des Limon-Komplexes bestätigt weiterhin das Potenzial für eine Ressourcenerweiterung in der Region.

Weiterhin gab das Unternehmen die Untersuchungsergebnisse des jüngsten Bohrprogramms in der Zone Frank bekannt, einem Goldziel mit hoher Priorität, das sich einen Kilometer südwestlich der gemeldeten Mineralressourcen auf dem Grundstück Valentine Gold Mine im Zentrum von Neufundland & Labrador, Kanada, befindet. Dort stieß man unter anderem auf 3,14 g/t Gold über 14,8 Metern geschätzter wahrer Breite sowie 39,90 g/t Gold auf 1,8 Metern.

News: Calibre erhält weiterhin Bonanza-Bohrergebnisse entlang des mehrere Kilometer langen Panteon VTEM-Goldkorridors im Limon-Minenkomplex

News: Calibre meldet positive Bohrergebnisse einen Kilometer südwestlich der Ressourcen der Valentine-Goldmine, die ein starkes Entdeckungspotenzial in der 32 Kilometer langen Scherzone in Neufundland und Labrador, Kanada, belegen

Kaufempfehlungen

In den vergangenen Tagen erhielten Collective Mining und Millennial Potash Kaufempfehlungen:

Das Analystenhaus PI Financial veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Collective Mining. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 8,30 CA$ aus.

Research-Report: PI Financial mit Kaufempfehlung für Collective Mining und Kursziel 8,30 CAD

Das Analystenhaus Fundamental Research Corp. veröffentlichte kürzlich einen Research-Report zu Millennial Potash. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,02 CA$ aus.

Research-Report: Fundamental Research gibt Kaufempfehlung für Millennial Potash und einem Kursziel von 1,02 CAD

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Bergbau-Nachrichten mit Caledonia Mining, Vizsla Silver und Hannan Metals

Bergbau-Nachrichten mit Uranium Energy, U.S. Critical Metals und Calibre Mining

Cosa Resources: Uranexploration auf mehreren Projekten im Athabasca Becken

Endeavour Silver: Silver Producer in Mexico with Significant Growth Plans

Fury Gold Mines: Insight on Latest Drill Results and Overview of Opportunities in 2024

Hannan Metals: Starting to Drill at the San Martin JV in 2024 and Permits for Valiente Submitted

Heliostar Metals: Significantly Higher Gold Grades in the Updated Resource and PEA Coming Next

Premier American Uranium: Spin-Off von Consolidated Uranium mit mehreren Uranprojekten in den USA

U.S. Critical Metals: Summary of 2023 Achievements and Which Projects Will be the Focus in 2024

Marktübersicht

Die Silberversorgung des Westens wird kritisch – Nun schlagen führende Silberproduzenten in einem Brandbrief Alarm

Dass die Versorgung westlicher Staaten mit Uran, Seltenen Erden und einigen weiteren, für die Wirtschaft eminent wichtigen Materialien in Zukunft kritisch werden kann, ist bekannt und einige davon sind bereits als „kritisch“ eingestuft. Dass dies aber auch bei Silber alsbald der Fall sein könnte, darauf haben führende nordamerikanische Silberproduzenten und -entwickler jetzt in einem Brandbrief an Minister Wilkinson, Kanadas Minister of Energy and Natural Resources hingewiesen.

So unterzeichneten nicht weniger als 19 Firmenchefs nordamerikanischer Silberproduzenten, darunter die CEOs von First Majestic Silver, Endeavour Silver, MAG Silver, Sierra Madre Gold & Silver und Vizsla Silver sowie der President & CEO des Silver Institute eine Erklärung, in der dem zuständigen Minister dargelegt wird, wieso Silber dringend auf die Liste der kritischen Metalle genommen werden muss, um die Wirtschaft Kanadas nicht nachhaltig zu gefährden bzw. diese im Gegenteil sogar zu fördern und die Versorgung der westlichen Welt mit Silber in Zukunft zu sichern. So merken die Firmenchefs an, dass beispielsweise Frankreich bereits 2021 Silber als kritisches Metall ausgewiesen hat und ein bilateraler Dialog zwischen Kanada und Frankreich ein erster Schritt sei, um Kanada als strategischen Lieferanten für verbündete Nationen ins Spiel zu bringen.

Die Silber-CEO-Elite führt neben mehreren weiteren Punkten vor allem die immer stärkere Bedeutung von Silber als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme und digitale Zukunft an. So gilt Silber unter anderem als der beste elektrische Leiter und der beste metallische Wärmeleiter. Diese Eigenschaften machen Silber zu einem unverzichtbaren und unersetzlichen Bestandteil vieler industrieller und technischer Anwendungen. So hat etwa auch die Weltbank Silber als einen wesentlichen Bestandteil der photovoltaischen, konzentrierten Solarenergie identifiziert, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat festgestellt, dass Silber für Brennstoffzellen und photovoltaische Zellen unerlässlich ist, die Internationale Energieagentur (IEA) stellte unlängst fest, dass Silber für den am häufigsten verwendeten Typ von Photovoltaikzellen unerlässlich ist und die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (englisch: International Renewable Energy Agency; Abkürzung: IRENA) hat Silber als ein entscheidendes Mineral für die kohlenstoffarme Energiewende identifiziert. Für das Jahr 2023 wurde der weltweite Silberbedarf auf 1,167 Milliarden Unzen geschätzt, wovon etwa 50% auf die industrielle Nutzung entfielen. Die am schnellsten wachsende industrielle Verwendung von Silber ist die Photovoltaik, für die im Jahr 2023 161,1 Millionen Unzen (rund 14 % der weltweiten Silbernachfrage) benötigt wurden.



Seine unübertroffene Leitfähigkeit kommt PV-Zellen zugute, da Silber in Elektroden für die gängigsten Zelltypen verwendet wird. Im Durchschnitt werden daher für die Erzeugung von nur einem (1) Gigawatt Solarstromkapazität durch Photovoltaik rund 685.000 Unzen Silber benötigt. Die zunehmende Einführung umfangreicher Photovoltaikanlagen steigert die Nachfrage nach Silber daher erheblich, ein Trend, der sich fortsetzen wird, da die Länder bestrebt sind, ihre Verpflichtungen in Bezug auf erneuerbare Energien zu erfüllen. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass Silber dadurch für viele Jahre (20 Jahre oder mehr) in entsprechenden Photovoltaikplatten gebunden ist.

Die unübertroffene elektrische Leitfähigkeit von Silber macht es darüber hinaus zu einem grundlegenden Element in verschiedenen elektrischen Anwendungen, einschließlich der Verwendung als Kontakt in nahezu jedem elektrischen Schalter. Diese einzigartige Eigenschaft macht es auch für Elektrofahrzeuge unverzichtbar. In batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen spielt Silber eine entscheidende Rolle in elektrischen Kontakten und Steckverbindungen des Batteriemanagementsystems, der Motorsteuerungen und der Leistungselektronik. In Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen wird Silber nicht nur in diesen Komponenten verwendet, sondern auch in Elementen des Antriebsstrangs wie Steckern, Relais und Schaltern, die ein perfektes Zusammenspiel zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb gewährleisten. Auch Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und Hybrid-Elektrofahrzeuge verwenden Silber für ihre Elektro- und Batteriekomponenten. Da Flotten zunehmend auf Elektrifizierung umgestellt werden, dürfte die weltweite Nachfrage nach Silber in der Automobilindustrie dramatisch ansteigen.

Die Unterzeichner der offenen Petition gehen davon aus, dass die bisherige Nicht-Einstufung von Silber als kritisches Metall in Kanada daran liegt, dass man der Ansicht war, dass die Versorgung mit dem Mineral nicht gefährdet sei. Allerdings schlagen Forscher aus aller Welt schon seit geraumer Zeit Alarm, dass Silber einen potenziellen Engpass bei der Umstellung zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft darstellt. Die Wissenschaft ist sich demnach einig, dass Silber als kritisches Mineral unerlässlich ist. So gab es bereits im Jahr 2022 ein Defizit von 237,7 Millionen Unzen Silber. Nimmt man gar die beiden Jahre 2021 und 2022 zusammen, glichen diese die kumulierten Überschüsse der vorangegangenen 11 Jahre mehr als aus. Für 2023 wurde zuletzt ein Defizit von 142,1 Millionen Unzen geschätzt, was klar aufzeigt, dass Minenproduktion und Silbernachfrage zuletzt weit auseinanderliefen und sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter öffnen wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber in zahlreichen Hightech- und Elektroanwendungen und der Minenproduktion, die den Prognosen zufolge nicht ausreicht, um die gestiegene Nachfrage zu decken, dürfte das Marktdefizit daher anhalten, sofern keine zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten gefunden werden.



Wie die CEOs weiter ausführen, haben akademische Forscher die Silberversorgung als eine kritische Einschränkung für künftige kohlenstoffarme Szenarien hervorgehoben. Bereits im Jahr 2016 stellten Marktexperten fest, dass Silber von 14 untersuchten wichtigen Mineralien und Metallen die kritischste Marktbeschränkung für die Energiewende darstellen wird. Seit dem Jahr 2019 wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass das Tempo der Expansion des Silberbergbaus ein begrenzender Faktor für die Einsatzraten der Photovoltaik ist. Im Jahr 2023 wies Brett Hallam, seines Zeichens Associate Professor and Scientia Fellow in der Fakultät für Photovoltaik und erneuerbare Energietechnik an der University of New South Wales in Sydney, Australien darauf hin, dass bis 2025 85-98 % der Silberreserven ausschließlich für Photovoltaik-Anwendungen benötigt werden. Zusätzlich ergab ein Bericht der Energy Transitions Commission aus dem Jahr 2023, dass die Berücksichtigung sowohl der Energieerzeugung als auch der EV-Nachfrage zu einem prognostizierten Silberbedarf von 190 % der weltweiten Silberreserven bis 2050 führt.



Neben den Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage sind laut den Unterzeichnern des Brandbriefs auch die geopolitischen Quellen von Silber von entscheidender Bedeutung. Die Carnegie Endowment for International Peace untersuchte Silber anhand der geopolitischen Stabilität von Materialquellen, die für kohlenstoffarme Technologien wichtig sind, und konzentrierte sich dabei auf die Fähigkeit der USA, Silber zu sichern. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte ein Silberdefizit von 8,5 %, wenn Länder ohne Freihandelsabkommen mit den USA ausgeschlossen werden, und ein Defizit von 56,5 %, wenn Länder mit instabilen Demokratien ausgeschlossen werden. Letztendlich identifizierten die Autoren sieben Mineralien mit erheblichen Versorgungsrisiken bei einer Energiewende: Kobalt, Graphit, Lithium, Nickel, Silber, Tellur und

Zinn. Mit Ausnahme von Silber sind alle derzeit auf der kanadischen Liste kritischer Mineralien aufgeführt.

Die Silberproduktion ist jedoch in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Einer der Hauptgründe für den Rückgang der Minenproduktion ist der sinkende Erzgehalt, der dadurch entsteht, dass silberhaltige Adern abgebaut werden und weniger ergiebiges Material für die Produktion übrigbleibt. Um die Reserven der rentabel abgebauten Ressourcen wieder aufzufüllen, sind zusätzliche Explorationen erforderlich, um neue Erzkörper zu identifizieren. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer konzertierten Silberexploration und -erschließung, um die Fähigkeit der westlichen Welt zu unterstützen weiterhin wichtiges Silber zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Silber in den kommenden Jahren für Anleger zu einem überaus lukrativen Investment entwickeln wird und dabei vor allem diejenigen Silberunternehmen mit weit entwickelten Projekten und Minen als besonders wertsteigernd erweisen werden.

Unternehmensnews

Aurania Resources verlängert Options-Laufzeit und nimmt Kredit von CEO auf

Aurania Resources gab vor wenigen Tagen bekannt, dass es beabsichtigt, die Ausübungsfrist für insgesamt 1.996.653 nicht börsennotierte Warrants auf den Erwerb von Stammaktien zu verlängern, die alle zu einem Preis von 1,25 CA$ pro Stammaktie ausgeübt werden können und andernfalls am 28. März 2024 oder am 30. März 2024 auslaufen würden. Die Optionsscheine wurden im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben, die in Tranchen am 28. März 2022 und am 30. März 2022 abgeschlossen wurde. In der ersten Tranche wurden 1.586.653 Optionsscheine und in der zweiten Tranche 410.000 Optionsscheine ausgegeben. Keiner der Warrants wurde bisher ausgeübt. Das Unternehmen schlägt vor, die Verfallsdaten dieser Warrants um ein Jahr zu verlängern, so dass die neuen Verfallsdaten der Warrants der 28. März 2025 für die Warrants der ersten Tranche und der 30. März 2025 für die Warrants der zweiten Tranche sein werden.

Weiterhin meldete Aurania Resources, dass sein Chairman, President und Chief Executive Officer, Dr. Keith Barron zugestimmt hat, dem Unternehmen ein Darlehen in Höhe von bis zu 1.000.000 CA$ zu gewähren, das von Zeit zu Zeit in den von den Parteien vereinbarten Beträgen gewährt wird. Das Darlehen ist ungesichert, wird mit 2 % pro Jahr verzinst und ist mit einer Frist von zwölf Monaten und einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Das Darlehen dient der Finanzierung des Betriebskapitals und allgemeiner Unternehmenszwecke sowie der Finanzierung von Explorationskosten in Ecuador.

News: Aurania verlängert die Laufzeit von zuvor ausgegebenen Optionsscheinen

News: Aurania kündigt Kreditvertrag an

Caledonia Mining landet mehrere Volltreffer

Caledonia Mining vermeldete jüngst die Ergebnisse des Tiefbohrprogramms bei der Mine Blanket, mit dem derzeit die Kontinuität der mineralisierten Zonen auf den Erzkörpern Blanket und Eroica im Hinblick auf die Abgrenzung einer größeren Gesamtressource bewertet wird. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 15 Meter mit 3,62g/t Gold nahe an der Oberfläche sowie auf 36 Meter mit 6,12g/t Gold. Insgesamt 7.652 Meter an Bohrungen von Juni 2023 bis Ende Dezember 2023 deuten darauf hin, dass die bestehenden Erzkörper Blanket und Eroica Gehalte und Mächtigkeiten aufweisen, die im Allgemeinen besser als erwartet sind. Die Gesamtbohrungen für 2023 betrugen 13.280 Meter.

News: Ermutigende Ergebnisse der Tiefbohrungen in der Blanket-Mine

Collective Mining vermeldet sensationelle Bohrresultate

Collective Mining vermeldete jüngst die Entdeckung eines bedeutenden neuen Goldsystems mit dem Namen "Olympus Deeps" auf dem Projekt Guayabales des Unternehmens in Caldas, Kolumbien. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 202,35 Meter mit 2,16 g/t Goldäquivalent sowie auf 548,9 Meter mit 1,91 g/t Goldäquivalent. Diese Ergebnisse von Olympus Deeps werden als erster Abschnitt eines goldhaltigen brekziösen Porphyr-Intrusionssystems interpretiert, das sich etwa 500 Meter nördlich des unternehmenseigenen Porphyrsystems Apollo befindet. Das Ziel Olympus ähnelt der Multi-Millionen-Unzen-Mine Marmato, die sich 2,5 Kilometer südöstlich befindet, sich über einen vertikalen Kilometer erstreckt und durch ein oberirdisches, schichtförmiges Adersystem mit einem Porphyr in der Tiefe gekennzeichnet ist.

News: Collective Mining meldet eine neue Porphyr-Entdeckung namens Olympus Deeps mit einer Bohrung von 202,35 m @ 2,16 g/t AuEq; erweitert außerdem Apollo mit 548,9 m @ 1,91 g/t AuEq

Cosa Resources erwirbt Uran-Projekt Titan

Cosa Resources gab vor wenigen Tagen den Abschluss des zuvor gemeldeten Erwerbs des Urangrundstücks Titan im Athabasca Basin, Saskatchewan von CanAlaska Uranium Ltd. bekannt. Es wurden acht Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 9.333 Hektar erworben, wodurch sich die Größe von Cosas Orion-Projekt auf 18.332 Hektar verdoppelt. Das erweiterte Orion-Projekt umfasst über 22 Kilometer des fruchtbaren Larocque Lake-Trends, der die Hurricane-Lagerstätte und mehrere andere bedeutende Uranvorkommen beherbergt. Orion erfasst nun fast 12 Kilometer des Cigar Lake-Trends, wo er den Larocque Lake-Trend durchschneidet, die beide mehrere mineralisierte Abschnitte und Uranlagerstätten beherbergen.

News: Cosa Resources schließt den Erwerb des Titan-Uranprojekts im Athabasca-Becken, Saskatchewan, ab

Fury Gold Mines stößt auf Bonanza-Ader

Fury Gold Mines konnte vor kurzem die letzten Ergebnisse des 12.000 Meter umfassenden Bohrprogramms 2023 auf dem Ziel Hinge, einem Teil des hochgradigen Goldprojekts Eau Claire im Gebiet Eeyou Istchee in der Region James Bay in Quebec, bekanntgeben. Zu den Highlights dieser letzten fünf Bohrlöcher zählen 17,62 g/t Gold auf 3,50 Metern (einschließlich 29,80 g/t Gold auf 2,00 Metern) und 22,20 g/t Gold auf 0,50 Metern. Der gemeldete Abschnitt mit 17,62 g/t Gold auf 3,50 Metern liegt innerhalb von 135 Metern von der Oberfläche entfernt und ist zur Oberfläche und nach Westen hin, oberhalb des restlichen Hinge-Ziels, vollständig offen.

News: Fury durchschneidet 17,62 g/t Gold auf 3,5 Metern in geringer Tiefe auf dem Zielgebiet Hinge

Hannan Metals reicht Umweltverträglichkeitsprüfung ein

Hannan Metals gab vor kurzem den Abschluss und die Einreichung seiner Declaracion de Impacto Ambiental oder Umweltverträglichkeitserklärung für sein Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Valiente in Peru bekannt. Die DIA ist die wichtigste Umweltzertifizierung, die erforderlich ist, um die Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen mit geringen Auswirkungen, einschließlich Bohrprogrammen, in Peru zu ermöglichen.

News: Hannan reicht Umweltverträglichkeitserklärung (DIA) für das Valiente-Projekt in Peru ein

Millennial Potash erhält Anschluss an Gasnetzwerk

Millennial Potash meldete jüngst ein Update zu den Infrastrukturentwicklungen in der Nähe seines Vorzeigeprojekts Banio Potash in Gabun. Perenco Oil and Gas Gabon meldete demnach am 1. Februar, dass es eine Absichtserklärung mit der Regierung von Gabun abgeschlossen hat, um die erste Phase (20 MW) eines Gas-zu-Strom-Projekts in Mayumba, Gabun, zu beginnen. Der Baubeginn für das Mayumba Gas-to-Power Projekt wird für das zweite Quartal 2024 erwartet und die Fertigstellung ist für 2025 geplant. Perenco wird 50 Millionen US$ investieren, um sein Offshore-Gas zu sammeln, zu verarbeiten und über eine Gaspipeline für das Kraftwerk zu exportieren. Das 20-MW-Kraftwerk wird von der Gabon Power Corp. betrieben und in das Netz von Gabon Süd eingespeist, wodurch sich die verfügbare Energie in der Region verdoppelt. Mit dem Strom sollen 90.000 Haushalte in Mayumba und anderen Städten wie Tchibanga, Bongolo, Mouila und Lambarene versorgt werden. Perenco erklärte außerdem, dass weitere Industrien wie das Marmorwerk in Tchibanga, Bergbauvorhaben (wie Banio) und ein Hafen von der neuen Stromerzeugung profitieren werden.

News: Millennial Potash informiert über den aktuellen Stand der Gasverstromung in seinem Kaliprojekt Banio

OceanaGold verkauft Non-Core-Asset

OceanaGold vermeldete vor wenigen Tagen die Unterzeichnung eines Kaufvertrags mit Tasman Mining Limited, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Federation Mining Inc. Laut Kaufvertrag erwirbt Federation OceanaGolds Beteiligung am Blackwater-Projekt in Neuseeland. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags folgt auf den Erhalt einer formellen Mitteilung von Tasman, seine exklusive Option auf Blackwater auszuüben, die seit Juli 2018 im Rahmen eines Projektvertrags gehalten wird. Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags wird OceanaGold bei Abschluss der Transaktion 30 Millionen US$ in bar erhalten.

News: OceanaGold gibt den Verkauf des Blackwater-Projekts für 30 Millionen USD bekannt

US Critical Metals vermeldet sehr gute Bohrresultate

US Critical Metals konnte kürzlich bekanntgeben, dass es alle Analyseergebnisse des zuvor angekündigten Bohrprogramms auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge erhalten hat. Das Unternehmen hat 1.455 Meter Kernbohrungen in 15 Löchern mit einer Tiefe von 41,45 bis 160,3 Metern durchgeführt, die den lithiumhaltigen Tonstein im südlichen, mittleren und nördlichen Unterbecken des Clayton Ridge-Beckens durchquerten. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf Abschnitte von 17,4 Metern mit 724ppm Lithium und 14,4 Metern mit 768ppm Lithium in den östlichsten Löchern. Hochgradigere Abschnitte, einschließlich 2,7 Meter mit 973ppm Lithium weisen auf das Potenzial für höhere Lithiumgehalte im Osten hin.

News: USCM gibt Bohrergebnisse vom Clayton Ridge Lithium-Projekt bekannt

Uranium Energy stößt auf über 6% eU3O8

Uranium Energy gab vor kurzer Zeit Bohrergebnisse von seinem Projekt Roughrider im Norden von Saskatchewan, Kanada, bekannt. Sowohl die Explorations- als auch die metallurgischen Probenbohrungen haben dabei erfolgreich eine Uranmineralisierung durchschnitten. So stieß das Unternehmen unter anderem auf 6,28 % eU3O8 über 2,9 Meter in einer 25-Meter-Linie außerhalb des Roughrider East Zone Deposit. Die Mineralisierung stimmte mit den Gehalten und Mächtigkeiten der Zone East überein und bietet Ziele für eine Ressourcenerweiterung. UEC plant, in diesem Winter weitere 20 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 9.000 Meter zu bohren, um neue Gebiete mit Uranmineralisierungen zu identifizieren. Die aktuelle Ressourcenschätzung umfasst 27,8 Millionen Pfund U O38 mit 389.000 Tonnen mit einem Gehalt von 3,25% U O38 in der angezeigten Kategorie und 36,0 Millionen Pfund U O38 mit 359.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,55% U O38 in der abgeleiteten Kategorie.

News: Uranium Energy Corp. durchschneidet 6,28 % eU3O8 über 2,9 Meter in einer 25-Meter-Linie außerhalb des Roughrider East Zone Deposit

Vizlsa Silver ernennt Bergbau-Superstar zum neuen COO

Vizsla Silver gab jüngst bekannt, dass Simon Cmrlec als Chief Operating Officer ("COO") zu Vizsla Silver wechseln wird. Cmrlec ist ein sehr erfahrener, leitender Ingenieur mit über 30-jähriger Branchenerfahrung, der seit der Gründung von Vizsla Silver als Direktor tätig ist und zuletzt die Position des Chief Operating Officer von Ausenco, einem globalen Bergbauingenieur- und Beratungsunternehmen, innehatte. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen beim Aufbau von Bergbauprojekten auf der ganzen Welt und bei einer Reihe von verschiedenen Rohstoffen und wird mit der Aufgabe betraut sein, das Weltklasse-Silber-Gold-Projekt Panuco von Vizsla Silver in Richtung Produktion voranzutreiben, mit dem Ziel, einer der weltweit größten Silberproduzenten mit einem einzigen Projekt zu werden. Cmrlec begann seine Karriere bei der Western Mining Corporation in der Olympic Dam Mine in Südaustralien, wo er verschiedene technische und betriebliche Funktionen innehatte. Er war Eigentümervertreter für das Olympic Dam Expansion Project, wo er die Planung, den Bau und die Inbetriebnahme der Schmelzanlage und der hydrometallurgischen Anlagen unterstützte. Im Jahr 2001 wechselte er zu Inco, wo er im Rahmen des Goro-Nickel-Projekts in Neukaledonien als Projektleiter für die Raffinerieanlage verantwortlich war. Während seiner achtjährigen Tätigkeit beim Goro-Nickel-Projekt hatte Cmrlec eine Reihe von Funktionen inne, unter anderem als Senior Project Manager und Bauleiter. Cmrlec kam 2009 als Manager, Project Delivery, zu Ausenco, bevor er die Rolle des President APAC/Africa übernahm. Im Jahr 2015 zog Herr Cmrlec nach Kanada und wurde President North America von Ausenco, bevor er 2017 zum President Americas und 2019 zum Chief Operating Officer ernannt wurde.

News: Vizsla Silver fügt unvergleichliches Know-how im Bau und Betrieb von Minen hinzu und ernennt Simon Cmrlec zum COO

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Calibre Mining + American Future Fuel + Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Collective Mining + Cosa Resources + Endeavour Silver + First Majestic Silver + Fury Gold Mines + Hannan Metals + Heliostar Metals + MAG Silver + Millennial Potash + OceanaGold + Premier American Uranium + Sierra Madre Gold & Silver + Uranium Energy + U.S. Critical Metals + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Calibre Mining + American Future Fuel + Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Collective Mining + Cosa Resources + Endeavour Silver + Fury Gold Mines + Hannan Metals + MAG Silver + Millennial Potash + OceanaGold + Premier American Uranium + Sierra Madre Gold & Silver + Uranium Energy + U.S. Critical Metals + Vizsla Silver.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG