Dass die Versorgung westlicher Staaten mit Uran, Seltenen Erden und einigen weiteren, für die Wirtschaft eminent wichtigen Materialien in Zukunft kritisch werden kann, ist bekannt und einige davon sind bereits als „kritisch“ eingestuft. Dass dies aber auch bei Silber alsbald der Fall sein könnte, darauf haben führende nordamerikanische Silberproduzenten und -entwickler jetzt in einem Brandbrief an Minister Wilkinson, Kanadas Minister of Energy and Natural Resources hingewiesen.

So unterzeichneten nicht weniger als 19 Firmenchefs nordamerikanischer Silberproduzenten, darunter die CEOs von First Majestic Silver, Endeavour Silver, MAG Silver, Sierra Madre Gold & Silver und Vizsla Silver sowie der President & CEO des Silver Institute eine Erklärung, in der dem zuständigen Minister dargelegt wird, wieso Silber dringend auf die Liste der kritischen Metalle genommen werden muss, um die Wirtschaft Kanadas nicht nachhaltig zu gefährden bzw. diese im Gegenteil sogar zu fördern und die Versorgung der westlichen Welt mit Silber in Zukunft zu sichern. So merken die Firmenchefs an, dass beispielsweise Frankreich bereits 2021 Silber als kritisches Metall ausgewiesen hat und ein bilateraler Dialog zwischen Kanada und Frankreich ein erster Schritt sei, um Kanada als strategischen Lieferanten für verbündete Nationen ins Spiel zu bringen.

Die Silber-CEO-Elite führt neben mehreren weiteren Punkten vor allem die immer stärkere Bedeutung von Silber als Wegbereiter für eine kohlenstoffarme und digitale Zukunft an. So gilt Silber unter anderem als der beste elektrische Leiter und der beste metallische Wärmeleiter. Diese Eigenschaften machen Silber zu einem unverzichtbaren und unersetzlichen Bestandteil vieler industrieller und technischer Anwendungen. So hat etwa auch die Weltbank Silber als einen wesentlichen Bestandteil der photovoltaischen, konzentrierten Solarenergie identifiziert, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat festgestellt, dass Silber für Brennstoffzellen und photovoltaische Zellen unerlässlich ist, die Internationale Energieagentur (IEA) stellte unlängst fest, dass Silber für den am häufigsten verwendeten Typ von Photovoltaikzellen unerlässlich ist und die Internationale Organisation für erneuerbare Energien (englisch: International Renewable Energy Agency; Abkürzung: IRENA) hat Silber als ein entscheidendes Mineral für die kohlenstoffarme Energiewende identifiziert. Für das Jahr 2023 wurde der weltweite Silberbedarf auf 1,167 Milliarden Unzen geschätzt, wovon etwa 50% auf die industrielle Nutzung entfielen. Die am schnellsten wachsende industrielle Verwendung von Silber ist die Photovoltaik, für die im Jahr 2023 161,1 Millionen Unzen (rund 14 % der weltweiten Silbernachfrage) benötigt wurden.



Seine unübertroffene Leitfähigkeit kommt PV-Zellen zugute, da Silber in Elektroden für die gängigsten Zelltypen verwendet wird. Im Durchschnitt werden daher für die Erzeugung von nur einem (1) Gigawatt Solarstromkapazität durch Photovoltaik rund 685.000 Unzen Silber benötigt. Die zunehmende Einführung umfangreicher Photovoltaikanlagen steigert die Nachfrage nach Silber daher erheblich, ein Trend, der sich fortsetzen wird, da die Länder bestrebt sind, ihre Verpflichtungen in Bezug auf erneuerbare Energien zu erfüllen. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass Silber dadurch für viele Jahre (20 Jahre oder mehr) in entsprechenden Photovoltaikplatten gebunden ist.

Die unübertroffene elektrische Leitfähigkeit von Silber macht es darüber hinaus zu einem grundlegenden Element in verschiedenen elektrischen Anwendungen, einschließlich der Verwendung als Kontakt in nahezu jedem elektrischen Schalter. Diese einzigartige Eigenschaft macht es auch für Elektrofahrzeuge unverzichtbar. In batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen spielt Silber eine entscheidende Rolle in elektrischen Kontakten und Steckverbindungen des Batteriemanagementsystems, der Motorsteuerungen und der Leistungselektronik. In Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen wird Silber nicht nur in diesen Komponenten verwendet, sondern auch in Elementen des Antriebsstrangs wie Steckern, Relais und Schaltern, die ein perfektes Zusammenspiel zwischen Elektro- und Verbrennungsantrieb gewährleisten. Auch Brennstoffzellen-Elektrofahrzeuge und Hybrid-Elektrofahrzeuge verwenden Silber für ihre Elektro- und Batteriekomponenten. Da Flotten zunehmend auf Elektrifizierung umgestellt werden, dürfte die weltweite Nachfrage nach Silber in der Automobilindustrie dramatisch ansteigen.

Die Unterzeichner der offenen Petition gehen davon aus, dass die bisherige Nicht-Einstufung von Silber als kritisches Metall in Kanada daran liegt, dass man der Ansicht war, dass die Versorgung mit dem Mineral nicht gefährdet sei. Allerdings schlagen Forscher aus aller Welt schon seit geraumer Zeit Alarm, dass Silber einen potenziellen Engpass bei der Umstellung zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft darstellt. Die Wissenschaft ist sich demnach einig, dass Silber als kritisches Mineral unerlässlich ist. So gab es bereits im Jahr 2022 ein Defizit von 237,7 Millionen Unzen Silber. Nimmt man gar die beiden Jahre 2021 und 2022 zusammen, glichen diese die kumulierten Überschüsse der vorangegangenen 11 Jahre mehr als aus. Für 2023 wurde zuletzt ein Defizit von 142,1 Millionen Unzen geschätzt, was klar aufzeigt, dass Minenproduktion und Silbernachfrage zuletzt weit auseinanderliefen und sich die Schere zwischen Angebot und Nachfrage weiter öffnen wird. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Silber in zahlreichen Hightech- und Elektroanwendungen und der Minenproduktion, die den Prognosen zufolge nicht ausreicht, um die gestiegene Nachfrage zu decken, dürfte das Marktdefizit daher anhalten, sofern keine zusätzlichen Produktionsmöglichkeiten gefunden werden.



Wie die CEOs weiter ausführen, haben akademische Forscher die Silberversorgung als eine kritische Einschränkung für künftige kohlenstoffarme Szenarien hervorgehoben. Bereits im Jahr 2016 stellten Marktexperten fest, dass Silber von 14 untersuchten wichtigen Mineralien und Metallen die kritischste Marktbeschränkung für die Energiewende darstellen wird. Seit dem Jahr 2019 wurde zusätzlich darauf hingewiesen, dass das Tempo der Expansion des Silberbergbaus ein begrenzender Faktor für die Einsatzraten der Photovoltaik ist. Im Jahr 2023 wies Brett Hallam, seines Zeichens Associate Professor and Scientia Fellow in der Fakultät für Photovoltaik und erneuerbare Energietechnik an der University of New South Wales in Sydney, Australien darauf hin, dass bis 2025 85-98 % der Silberreserven ausschließlich für Photovoltaik-Anwendungen benötigt werden. Zusätzlich ergab ein Bericht der Energy Transitions Commission aus dem Jahr 2023, dass die Berücksichtigung sowohl der Energieerzeugung als auch der EV-Nachfrage zu einem prognostizierten Silberbedarf von 190 % der weltweiten Silberreserven bis 2050 führt.



Neben den Ungleichgewichten zwischen Angebot und Nachfrage sind laut den Unterzeichnern des Brandbriefs auch die geopolitischen Quellen von Silber von entscheidender Bedeutung. Die Carnegie Endowment for International Peace untersuchte Silber anhand der geopolitischen Stabilität von Materialquellen, die für kohlenstoffarme Technologien wichtig sind, und konzentrierte sich dabei auf die Fähigkeit der USA, Silber zu sichern. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehörte ein Silberdefizit von 8,5 %, wenn Länder ohne Freihandelsabkommen mit den USA ausgeschlossen werden, und ein Defizit von 56,5 %, wenn Länder mit instabilen Demokratien ausgeschlossen werden. Letztendlich identifizierten die Autoren sieben Mineralien mit erheblichen Versorgungsrisiken bei einer Energiewende: Kobalt, Graphit, Lithium, Nickel, Silber, Tellur und

Zinn. Mit Ausnahme von Silber sind alle derzeit auf der kanadischen Liste kritischer Mineralien aufgeführt.

Die Silberproduktion ist jedoch in den letzten zehn Jahren zurückgegangen. Einer der Hauptgründe für den Rückgang der Minenproduktion ist der sinkende Erzgehalt, der dadurch entsteht, dass silberhaltige Adern abgebaut werden und weniger ergiebiges Material für die Produktion übrigbleibt. Um die Reserven der rentabel abgebauten Ressourcen wieder aufzufüllen, sind zusätzliche Explorationen erforderlich, um neue Erzkörper zu identifizieren. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer konzertierten Silberexploration und -erschließung, um die Fähigkeit der westlichen Welt zu unterstützen weiterhin wichtiges Silber zu liefern.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich Silber in den kommenden Jahren für Anleger zu einem überaus lukrativen Investment entwickeln wird und dabei vor allem diejenigen Silberunternehmen mit weit entwickelten Projekten und Minen als besonders wertsteigernd erweisen werden.

