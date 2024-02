Tipps aus der Redaktion

Biotech jetzt! Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps

Die Bevölkerung wächst und wird immer älter. Kein Wunder, dass der Gesundheitssektor nahezu explodiert. Und davon können Sie genau jetzt profitieren: mit Biotech Small Caps. Hier lauert noch echtes Rendite-Potenzial, das seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat.

Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten.

Biotech jetzt! Diese 5 Aktien sind echte Geheim-TippsDie Bevölkerung wächst und wird immer älter. Kein Wunder, dass der Gesundheitssektor nahezu explodiert. Und davon können Sie genau jetzt profitieren: mit Biotech Small Caps. Hier lauert noch echtes Rendite-Potenzial, das seinen Höhepunkt noch lange nicht erreicht hat.Der kostenfreie Biotech-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig!

Konjunkturdaten

07:00 Uhr, Finnland: Arbeitslosenquote 1/24

08:00 Uhr, EU: Acea, Kfz-Neuzulassungen 1/23

08:00 Uhr, Schweiz BAZG: Aussenhandel/Uhrenexporte 1/24

10:00 Uhr, EU: Leistungsbilanz 12/23

10:00 Uhr, Polen: Industrieproduktion 1/24

10:00 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 1/24

11:00 Uhr, Belgien: Verbrauchervertrauen 2/24

11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 12/23

16:00 Uhr, USA: Frühindikator 1/24



Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 20.02.2024 Zeit Land Relev. Termin 11:15 GBR Anhörung zum Inflationsbericht 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) 14:30 CAN Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Monat)



Bleiben Sie mit wallstreet:online informiert!

Ihre wallstreet:online Zentralredaktion aus Berlin