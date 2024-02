Inflation: Zinsen länger hoch - kann Nvidia Aktienmärkte retten?

Nach der höher als erwartet ausgefallenen Inflation in den USA eröffnet der US-Leitindex S&P 500 mit dem größten Abwärts-Gap seit Oktober 2022 - aber plötzliche Kursgewinne von Nvidia verhindern vorerst Schlimmeres. Also mildert KI-Euphorie über die nächste Woche die Zahlen meldende Nvidia die schwindende Aussicht auf sinkende Zinsen. Daher darf nichts schief gehen mit den Zahlen des Chip-Highflyers, sonst wird es ungemütlich für die US-Aktienmärkte. Inzwischen preisen die Fed Fund Futures die erste Senkung der Zinsen erst im Juni ein - es ist erst ein paar Tage her, da waren die Märkte noch überzeugt, dass es schon bei der März-Sitzung zu einer ersten Zinssenkung kommen wird. Dollar und Renditen steigen - die Kapitalmarktzinsen gehen als wieder nach oben, die 10-jährige Anleihenrednite überspringt die wichtige Widerstandsmarke von 4,20%..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte: Ende der Bullen-Träume? Wall Street reagiert auf höhere Inflation

2. China: Schulden wachsen schneller als die Wirtschaft

