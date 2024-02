Die Aktienmärkte ignorieren (anders als gestern) die schwindende Aussicht auf sinkende Zinsen und klammern sich weiter an die KI-Euphorie - bekommt diese KI-Euphorie nächste Woche mit den Zahlen von Nvidia einen Dämpfer? Wenn die US-Aktienmärkte dieses KI-Narrativ nicht mehr in diesem Umfang spielen können, wird es eng - daher sind die Nvidia-Zahlen nächste Woche von so immenser Bedeutung! Die KI-Euphorie ist gewissermaßen die neue Super-Droge der Märkte geworden - nachdem die "alte Droge" (Hoffnung auf Zinssenkungen und damit mehr Liquidität) nicht mehr richtig wirken kann. Denn die Inflation hat ihren Tiefpunkt wahrscheinlich überschritten - daher ist die Frage, ob die Fed überhaupt Zinssenkungen in diesem Jahr machen kann..

Hinweise aus Video:

1. Wirtschaft Deutschland: Habeck senkt Prognose

2. Nvidia-Rausch: Analysten befeuern Rally mit höheren Kurszielen

Das Video "Zinsen und die KI-Droge der Aktienmärkte!" sehen Sie hier..