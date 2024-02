Beide Unternehmen wollen zudem in Nouveau Monde investieren, um es bei der Produktion von hochwertigem Graphit in Nordamerika zu unterstützen. GM und Panasonic hätten sich verpflichtet, über einen Zeitraum von sechs bis sieben Jahren jährlich 18.000 Tonnen aktives Anodenmaterial abzunehmen, teilte Nouveau Monde Graphite mit.

General Motors und Panasonic haben Vereinbarungen über den Kauf von Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge von Nouveau Monde Graphite unterzeichnet, wie das das kanadische Bergbauunternehmen am Donnerstag bekannt gab. Der Aktienkurs des Graphit-Produzenten ging daraufhin durch die Decke.

Das Bergbauunternehmen besitzt ein Projekt in Saint-Michel-des-Saints, Quebec, etwa 160 Kilometer nördlich von Montreal, und plant den Bau einer Graphitkonzentrierungsanlage in der Nähe. In dem kanadischen Ort Becancour, wo GM und Ford Motor bereits Werke für Batteriekomponenten für Elektrofahrzeuge errichten, wird auch eine Veredelungsanlage für die Herstellung von aktivem Anodenmaterial gebaut, das etwa die Hälfte einer Elektrofahrzeugbatterie ausmacht.

Der Aktienkurs von Nouveau Monde Graphite schnellte im vorbörslichen US-Handel rund 59 Prozent hoch. Die Titel hatten am Mittwoch bei 2,08 US-Dollar geschlossen und werden aktuell 1,22 US-Dollar höher gehandelt.

Die Kosten für den Bau des gesamten Projekts werden auf etwa 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt, und Nouveau Monde Graphite plant, 725 Millionen US-Dollar Schulden und 475 Millionen US-Dollar Eigenkapital aufzunehmen. GM und Panasonic werden sich mit jeweils 25 Millionen US-Dollar an dem Unternehmen beteiligen.

Die beiden Unternehmen und potenzielle Co-Investoren könnten sich an künftigen Finanzierungen im Volumen von mehreren hundert Millionen US-Dollar beteiligen, heißt es in der Mitteilung.

China beherrscht Markt

Das Unternehmen wird auch vom Finanzministerium der kanadischen Provinz Quebec, der in London ansässigen Private-Equity-Gesellschaft Pallinghurst Resources und der japanischen Mitsui unterstützt.

Graphit ist ein wichtiges Material für die Herstellung der Anode, der negativen Elektrode von Elektroautobatterien, während die Kathode die positive Elektrode ist, die Lithium enthält. In Nordamerika wird so gut wie kein Graphit in Batteriequalität hergestellt, und die Lieferkette für Batterien hängt aktuell sehr stark von China ab, das etwa 90 Prozent des weltweiten Naturgraphit-Marktes für Anoden beherrscht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion