Deutschland: Grünes Wirtschaftswunder - USA bald Rezession?

Während Deutschland bekanntlich ein beeindruckendes grünes Wirtschafswunder erlebt, gelten die USA wirtschaftlich immer noch als Insel der Glückseligen - aber driften die Amerikaner auch bald in eine Rezession? Diesen Verdacht lassen die sehr schwachen US-Einzelhandelsumsätze aufkommen, denn am hoch verschuldeten US-Konsumenten hängt die Wirtschaft in den USA. Was aber ist, wenn die Zinsen lange hoch bleiben? Viele große Volkswirtschaften sind bereits in der Rezession: nicht nur Deutsschland, sondern auch Japan, Großbritannien und andere. Dazu schwächelt auch China. Kann sich die USA also wirklich ökonomisch dauerhaft entkoppeln und eine Rezession vermeiden? Eher unwahrscheinlich. Neue Daten zeigen, dass die Inflation nun wieder auch im US-Güter-Sektor aufkommt und nicht mehr auf den Dienstleistungsbereich beschränkt ist - das ist auch eine Folge der Aussagen von Jerome Powell. Was ist, wenn die US-Wirtschaft abkühlt, aber die Inflation dennoch nicht verschwindet (Stagflation)?

1. EZB: Lagarde und Nagel warnen vor verfrühter Senkung der Zinsen

2. Aktie: Eine Wette auf das Narrativ – Beispiel Nvidia

