Was die Fed mit der KI-Blase zu tun hat!

Die KI-Blase bläht sich immer weiter auf, sichtbar jetzt nach der Rally von Nvidia nun vor allem bei Super Micro Computer (SMCI) - was aber hat die US-Notenbank Fed damit zu tun? Mehr als man denken könnte, denn die Fed pumpt zuletzt über sinkende Reverse Repo Volumen wieder Liquidität in die Märkte (Liquidität, mit der dann US-Staatsaneihen gekauft werden, also eine Art QE). Dazu ist die Bilanzsumme der US-Notenbank in vier der letzten sechs Wochen wieder gewachsen. Um die Dinge nicht noch weiter eskalieren zu lassen, hat die Fed nun einer baldigen Zinssenkung eine klare Absage erteilt, zumal die Inflation wieder anzieht. Aber das verhindert nicht eine weitere Eskalationsstufe bei der KI-Blase: so hat die Super Micro Computer-Aktie gestern einen RSI von 98 erreicht - das gab es zuvor nur einmal: in der Meme-Aktien-Blase bei Gamestop, einen Tag bevor Gamestop sein Hoch erreichte (und seitdem 99% gefallen ist)..

