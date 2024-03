Die virtuelle Hauptversammlung der TUI AG vom 13.02. schickte die dazugehörige Diskussion auf eine Reise an die Spitze der beliebtesten Themen im wO-Forum. Auf über 500 Beiträgen seit Montag diskutierte die Community den Beschluss der Aktionäre, dem Börsenplatz London den Rücken zu kehren und an die Börsen in Frankfurt und Hannover zurückzukehren.



Dividendensucher: "Ich bin auch positiv überrascht - freue mich insbesondere über die Entwicklung der Verschuldung: Diese konnte um ca. 1.300 M€ auf ca. 4.000 M€ reduziert werden.

Hoffentlich setzt sich diese Entwicklung in den kommenden 2-3 Jahren fort, so dass in ca. 3-4 Jahren endlich wieder eine solide und nachhaltige Dividende gezahlt werden kann."

Muhlan: "Super Zahlen im Q1 2024 und operativ hervorragende Leistung vom Vorstand. Leider spiegelt sich das im Aktienkurs nicht mal im Ansatz angemessen wieder. Bei so einer Performance wäre eine KGV von 13 durchaus angemessen, das gesteht der Markt der TUI aber leider aus Gründen nicht zu.

Bei jedem anderen Unternehmen wäre der Kurs bei so guten Zahlen, die deutlich über allen Schätzungen liegen und einer so niedrigen Bewertung der Aktie locker mit 20 % bis 30 % im Plus. Schauen wir mal wo wir heute Abend liegen, aber angesichts der immer noch sehr miesen Stimmung am Markt gegenüber TUI und der nach wie vor zu vielen zittrigen Hände in der Aktie (betrifft ja auch einige hier im Forum) werden die meisten wahrscheinlich nach 5 %+ werfen, daher habe ich da keine große Hoffnungen auf einen a´´der operativen Performance angemessenen Kursanstieg. Aber vielleicht kommt es diesmal ja anders und vielleicht findet auch mal ein grundlegender Stimmungswechsel gegenüber der TUI Aktie statt. Der erste Lackmustest werden die Analysten sein, mal schauen was sie so an Kurszielen raushauen (vermutlich: "Erwartungen übertroffen, Ziele bestätigt - Rating hold und Kursziel 6,80")."

Dogweiler: " "Operative Leistung" ist eben nicht alles. Am Ende zählt auch das Gesamtergebnis und nicht nur die "Zeile EBIT" oder bereinigtes EBIT.

Und da stehen mehr als 500 verstenkte Mio. €, autsch. Das Eigenkapital ist deshalb brutal von 1.947,2 auf 1.393,9 eingebroch. Aua!

Steht aber erst auf Seite 23 von 49 so richtig, hoffentlich merkts bis Freitag keiner und Kurs hält sich über 6,60 €..."

Matjung: "Für Kurse von 8,x müsste TUI langfristige Aktionäre finden, die bereit sind die Ernte in 5 bis 10 Jahren einzufahren, statt in der nächsten Woche schon wieder mit Gewinn verkaufen zu wollen.

Dass der Ausblick unverändert ist, empfinde ich auch als Schlecht. Also keine Planverbesserung um 30% in Sicht."

Todi1: "Ich bin weiterhin optimistisch über TUI. Was kann den Kurs drücken oder auftreiben in 2024:

-drücken: Kriege (Ghaza, Rotesmeer,usw.), aber das sind schon wahrscheinlich eingepreist.

-auftreiben: zurück in MDAX ( Mitte des Jahres), wahrscheinliche Zinssenkungen (2. Halbjahr?) Diese sind noch wahrscheinlich nicht eingepreist."

FyAT: "Der Kurs wird hoffentlich morgen weiter anziehen,ich bin persönlich sehr zufrieden mit den Zahlen und Verlauf, und es sieht für die Zukunft nicht schlecht aus, ich kann die andauernde Schwarzmalerei einiger nicht nachvollziehen."

Auch FyAT: "Es findet wie immer ein legaler Raubzug durch LV statt und es hat schon gestern Abend gestartet mit kleineren nicht meldepflichtigen Paketen, schade um diese gute Aktie."

Reaktor07: "Wer nicht verstehen kann, wird spüren müssen. Die angebliche Top-Performance ...

Die kriegen kein Nachmieter fürs Büro hin ... können eine HV nicht erwartungsgemäss organisieren ... aber sind unerreichte top Performer .

"zu unrecht geprügelt" ... alle sind schuld ... nur nicht die Firma und ihre Führung ..."

CFD_Zocker: "Fast schon wieder lustig: Vorstand macht in der HV den Mund auf und sofort geht das Ding tief Rot...Naja Hauptsache Vorstand verdient gut anstatt dass man Schulden bezahlt und Dividende ausschüttet. Die Aktionäre haben ja Geduld. Danke für die Kapitalerhöhung Herr Vorstand!"

Bernies1: "Was erlaube TUI-muss steige

Vorstand wie Flasche leer und Aktionäre wie Reaktor duum

Ich habe Bonuszertifikate Barriere 3,2-4,50

jetzt gehe schlafe und guke in Dezember,dann reich

Ich habe fertig"

Muhlan: "Übernahmen fangen jetzt auch in der Reisebranche an, ich bin mir sicher ein Private Equity Fonds könnte bei der TUI massiv Geld verdienen, wenn er den Laden kauft und von der Börse nimmt und anschließend zerschlägt."

8-lagig: "Keine Lust mehr auf diese Aktie! Es ist schier unglaublich wie konträr diese Aktie auf gute Zahlen reagiert. Ich habe gestern Morgen nach dem zweiten Absacker bei 7,08 € völlig frustriert 80% meines Bestandes verkauft. In der Hoffnung in den nächsten Wochen mit Glück noch etwas besser verkaufen zu können aber im Grunde bin ich mit TUI fertig und durch. Nur noch 2000 Stück die ich schnellstens abstoße wenn der Kurs vorne wieder eine 7 zeigt."

Kleinvisionär: "Ich hatte es gestern schon mal kurz geschrieben, aber bei der Flut an Kommentaren im Board ist es vielleicht untergegangen.

Also was mir sehr gut gefällt, ist das Konzernergebnis von -83,5 gegenüber -230 im Vorjahresquartal. Hatte ja mal geschrieben, dass ich auf -130 hoffe. Also wirklich stark.

Was ich sehr merkwürdig finde ist, dass Tui sagt, dass die Buchungen für den Sommer ungefähr auf VJ Niveau sind und das bei 4% höherem Umsatz. Die erhaltenen Anzahlungen liegen aber nur bei 3165 gegenüber 3530 im Vorjahr. Hat jemand eine Erklärung? Muss weniger vorausgezahlt werden oder gibt es eine andere Erklärung? Die Buchungen sind ja nicht erst seit Januar angeblich so stark.

Ansonsten ist der Kursverlauf gestern natürlich schon verrückt und wird sich die Tage hoffentlich wieder beruhigen.

Dass es operativ läuft hat TUI bewiesen. Vielleicht animiert das ja nochmal einen Analysten zur Kaufempfehlung oder Moodys zum Rating-Upgrade.



Ken_Ken: Wenn ich mir die Umsatzzahlen bis jetzt angucke ist die Entscheidung London zuzumachen richtig. Nur ca 10% der Umsätze heute gehen über London. Wenn dann die Aufstufung in Frankfurt nach dem Delisting in London kommt gehen die Fondkäufe wieder andersrum.

Auf jeden Fall sehe ich nach den Zahlen einen Schwarm aufgeregte Hühner flattern. Mal sehen was sich ergibt wenn die Feder- und Staubwolke sich wieder gelegt hat."

Reaktor07: "Ein Delisting oder ähnliche "technische Operationen" sollte an sich die Kurssetzung nicht arg stören. Ferner, es gibt Spezialisten die minimale Abweichung nutzen und damit damit mögliche technische Effekte glätten (Arbitrage hedge funds).

Eine neue Kuh wird durch das Dorf gezogen um von realen Herausforderungen und Ursachen abzulenken.

Der Aktienkurs halbiert sich und der Vorstandsgehalt steigt um Faktor 5-10 ... das kommt geräuschlos durch ....

Die vorgeschlagene Lösung: die Flucht aus UK, weil dort die anspruchsvollen & kritischen Investoren sitzen. Das ist die berühmte Beruhigungspille.

Kiep gerade auf CNBC ... immer diese schwammige Worthülsen-Reihung ...

Das überzeugt keinen GROSSinvestor!"

Muhlhan: "Es war schon ein Armutszeugnis dass es der Ebel nicht einmal für nötig befunden hat, sich zu der desaströsen Kursentwicklung zu äußern. Für mich ist das eine extrem arrogante Haltung gegenüber den Aktionären, die die TUI mit der KE letztendlich gerettet haben. Das zeigt aber leider, dass der Ebel operativ was drauf haben mag, aber kein geeigneter Vorstand für ein börsennotiertes Unternehmen ist (meine Meinung!)."

Kleinvisionaer: "Die wichtigen News werden hier im Board aber wieder nicht erwähnt: Moodys hat das Rating heute angehoben!

https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/anleihen-und-ratings/ratings

S&P und Moodys sind jetzt beide nur noch zwei Stufen unter dem Vorcoronaniveau und der von tui ausgegebenen Zielsetzung.

Hier wird schritt für schritt abgearbeitet und mir gefällt die Konsolidierung der TUI sehr gut. Hier geht es schrittweise in die richtige Richtung. Beim Kurs noch nicht, aber der zieht früher oder später nach. Die Restrukturierung braucht halt Zeit.

Ich kaufe die Tage ggf weiter nach, wenn hier ein Boden erreicht worden ist."

-0,90 % -7,17 % +1,07 % +14,68 % -34,35 % -72,21 % -75,78 % -82,29 % -3,43 % ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50 Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

