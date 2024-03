Für Buffett-Beobachter, die gespannt auf den Namen der neuen Aktie warten, gibt es einen Hinweis. In Berkshires 10Q-Einreichung aus dem dritten Quartal heißt es, dass "Banken, Versicherungen und Finanzwerte" für 1,2 Milliarden US-Dollar gekauft wurden.

Die zweitgrößte Beteiligung von Berkshire war Ende 2023 die Bank of America, während American Express an dritter Stelle stand. Berkshire ist außerdem seit langem Anteilseigner der Ratingagentur Moody's und erwarb Anfang 2022 einen großen Anteil an der Citigroup. Berkshire besitzt auch Titel von Mastercard und Visa. Die letzte Finanzaktie, die Berkshire kaufte, war Capital One Financial im ersten Quartal 2023. Im Jahr 2022 und Anfang 2023 stieß Buffett eine Reihe von Bankaktien ab, darunter Wells Fargo, Goldman Sachs, JPMorgan, U.S. Bancorp. und Bank of New York Mellon.

David Kass, ein Finanzprofessor an der Robert H. Smith School of Business der University of Maryland und Berkshire-Aktionär, vermutet, dass es sich bei Buffetts geheimer Wette um JPMorgan handelt. "Buffett hat Jamie Dimon immer bewundert und ihn häufig gelobt", so Kass in einer E-Mail an CNBC. "Todd Combs ist seit 2016 mit 44 Jahren im Vorstand von JPMorgan und ist heute mit 52 Jahren der jüngste der zwölf Direktoren. JPMorgan ist allgemein als die am besten geführte und profitabelste Bank anerkannt."

Die Aktien von JPMorgan sind im vergangenen Jahr um fast 27 Prozent gestiegen. Die Titel der Bank of America haben dagegen weniger als zwei Prozent dazugewonnen. JPMorgans Rallye könnte allerdings auch ein Grund für Buffett sein, die Titel als zu teuer zu betrachten.

Sollte die neue Beteiligung irgendwann mehr als fünf Prozent der ausstehenden Aktien betragen, wäre Berkshire verpflichtet, seine Beteiligung bei der SEC zu melden. Buffett könnte den Namen der geheimen Aktie auch auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire Anfang Mai bekanntgeben. Sollte es die neue Aktie unter die fünf größten Beteiligungen von Berkshire schaffen, würde sie auch im nächsten Gewinnbericht – ebenfalls Anfang Mai – auftauchen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!