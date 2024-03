Die Rallye zeigt, dass Super Micro Computer einer der heißesten Namen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) geworden ist. Die Aktie ist in 18 der letzten 21 Sitzungen gestiegen, der Kurszuwachs allein in diesem Jahr liegt bei 183 Prozent. Im Jahr 2023 hatten sich die Titel bereits mehr als verdreifacht.

Die Aktien sind am Freitag um 20 Prozent gefallen und verzeichneten damit den größten prozentualen Einbruch an einem Tag seit August. Der Rückgang folgte auf eine neunmonatige Gewinnserie – die längste, die die Titel seit 2016 verzeichnet haben. Trotz des Tagesverlusts ist die Aktie in der vergangenen Woche um 8,5 Prozent gestiegen.

"Wenn etwas so rasant steigt, sind es nicht die Institutionen, die etwas als langfristige Investition halten wollen, sondern es ist eine Casino-Mentalität für Leute, die auf Momentum setzen", zitiert Bloomberg Michael Matousek, Chefhändler bei US Global Investors.

Und weiter: "Ich bin mir sicher, dass einige Leute bei dem Versuch, diese Aktie zu shorten, überrollt werden, und während andere wahrscheinlich gut abgeschnitten haben, ist es wirklich eine Frage des Glücks, so etwas zu erwischen.“

"Wir liefern die beste generative KI-Plattform der Welt", sagte CEO Charles Liang in einem Interview auf Bloomberg TV am Freitag auf die Frage, ob das Unternehmen fair bewertet sei. Er fügte hinzu, dass das Unternehmen einen Umsatz von 25 Milliarden US-Dollar erzielen könnte – wenn es nur genügend Halbleiter hätte. "Es gibt einen Mangel an Chips – sobald wir mehr Nachschub von den Chipherstellern und von Nvidia haben, können wir mehr an die Kunden liefern."

Das kalifornische Unternehmen ist zu einem Liebling der Investoren geworden, die in KI und die Infrastruktur wie Chips und Server, auf denen KI-Anwendungen laufen, investieren wollen. Die Bank of America (BofA) sieht Super Micro Computer als Buy-Kandidaten mit einem Kursziel von 1.040 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtsptenzial von knapp 30 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag.

Die BofA erwartet, dass der Markt für KI-Server in den nächsten drei Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von 50 Prozent wachsen wird. Da die Stärke von Super Micro darin liege, Server von Grund auf neu zu entwickeln, was eine individuelle Anpassung ermöglicht, die andere möglicherweise nicht leisten können, gehen die Analysten davon aus, dass Super Micro einer der Hauptgewinner dieses Wachstums sein wird.

Die Wachstumserwartungen sind so robust, dass Super Micro nicht mit einer so hohen Bewertung gehandelt wird, wie es bei anderen Anlegerlieblingen der Fall ist. Die Aktien werden mit dem 31-fachen des geschätzten Gewinns gehandelt, verglichen mit dem 87-fachen des Chipentwicklers ARM und dem etwa 34-fachen bei Nvidia.

Einige Analysten haben vor dem Ausmaß des Kursanstiegs der Aktie gewarnt. Wells Fargo bewertet die Aktie mit 'Gleichgewichten'. Laut der Strategen "schöpfen die Aktien bereits ein solides Aufwärtspotenzial aus". Dennoch sagte Analyst Aaron Rakers, dass "die KI-getriebene fundamentale Dynamik des Unternehmens bemerkenswert ist und eine nachhaltige Bewertungsanpassung unterstützen sollte".

Super Micro Computer war am Montag auch Thema in der Börsenlounge von Markus Weingran. Der Aktienexperte hat außerdem eine Position in seinem Musterportfolio aufgebaut.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

