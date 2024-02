Der Euro ist zuletzt zum Schweizer Franken in die Nähe eines Allzeittiefs gefallen. Viele Handelsunternehmen, die in beiden Währungsräumen tätig sind, haben dieses Niveau bereits für Long-Positionen bei dem Währungspaar genutzt. Zuletzt verlor die Schweizer Währung nach besser als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus der Schweiz wieder ein wenig. Mittel- bis langfristig steuert der Franken wieder in Richtung Parität.

EUR / ZAR

Der südafrikanische Rand profitierte in den vergangenen Wochen und Monaten aufgrund des dort höheren Zinsniveaus immer wieder von einer wachsenden Risikobereitschaft von Investoren. Auch fragt der Tourismus-Sektor die Währung traditionell im europäischen Winterhalbjahr nach. Seit einiger Zeit stabilisiert sich der Rand zum Euro allerdings oberhalb der Marke von 20. Aus fundamentaler Sicht erscheint dieses Niveau fair. Intensivieren sich die politischen Spannungen in Südafrika, wo in diesem Jahr gewählt wird, sind auch Niveaus jenseits der Marke von 21 denkbar.

EUR / HUF

Die Blockadehaltung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán bei EU-Militärhilfen für die Ukraine hat den ungarischen Forint in den vergangenen Wochen belastet. Auch mehren sich kritische Stimmen ob des noch immer hohen Zinsniveaus in Ungarn. Während vergleichbare Volkswirtschaften in Osteuropa ihre Zinsen bereits gesenkt haben, bleibt die Ungarische Nationalbank bislang hart. Damit steigt das Risiko, dass die Geldpolitik zu einer Belastungsprobe für die ungarische Wirtschaft wird. Kurzfristig könnte EUR / HUF auch aus diesem Grund noch Luft nach oben haben, mittel- und langfristig stehen die Zeichen aber auf einer Korrektur in Richtung 370 oder 360. Derartige Korrekturen fielen bei EUR / HUF in der Vergangenheit teils drastisch aus. In diesem Zusammenhang sollten Trader Inflationsdaten aus Ungarn im Auge behalten.

Gastautor: Fabrizio Farella, FX Dealer bei Ebury

