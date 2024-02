Nvidia-Zahlen: Das ganz große Ding? Was auf dem Spiel steht!

Die heute nachbörslichen Zahlen von Nvidia sind so etwas wie der "Superbowl der Finanzmärkte" - das zumindest ist die Erwartung im Vorfeld. Denn mit Nvidia verbinden sich, wie eine Analystin sagte, "Hoffnungen und Träume" - die Frage ist, ob diese Träume der Realität entsprechen. Daher sind die Zahlen durchaus von psychologisch großer Bedeutung, denn wenn der Chip-Designer nicht liefern sollte, besteht die Gefahr, dass der KI-Hype implodiert - also die Hoffnungen und Träume platzen. Aber das Unternehmen ist durchaus bekannt für ein gewisses financial engineering (zum Beispiel Zirkel-Geschäfte) - kommt so etwas auch heute, sodass die Zahlen optisch besser aussehen? Zuvor aber noch das Fed-Protokoll mit der Frage, wann die Zinsen sinken - und wie es mit der Reduzierung der Fed-Bilanz aussieht..

Hinweis aus Video: