Während der Dax haussiert, lässt es die Commerzbank-Aktie in diesen Tagen deutlich ruhiger angehen. Noch immer dominiert ein veritables Konsolidierungs- bzw. Korrekturszenario das Handelsgeschehen bei der Commerzbank.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 23.01. bereits „[…] Die Korrektur „tobt“. Aktuell nähert sich der Aktienkurs der wichtigen Unterstützung von 10,5 Euro. Unter anderem verläuft knapp darunter die 200-Tage-Linie. Sollte es für die Commerzbank darunter gehen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 10,0 Euro oder gar in Richtung 9,5 Euro zu rechnen. Die Aktie ist überverkauft und wäre damit „eigentlich“ reif für eine Gegenbewegung. Doch erst ein Vorstoß über die 11,5 Euro würde das Chartbild stabilisieren.“

Noch immer steht der wichtige Unterstützungsbereich von 10,5 Euro im Fokus des Handelsgeschehens. Zuletzt ging es für die Aktie temporär zwar darunter, doch der Aktie gelang ein rasches Comeback oberhalb von 10,5 Euro und damit die Neutralisierung des zunächst installierten Verkaufssignals.

Aus charttechnischer Sicht mahnt jedoch das Unvermögen der Aktie, Aufwärtsmomentum zu kreieren, unverändert zur Vorsicht. So verpuffte ein Vorstoß auf der Oberseite kürzlich, noch ehe er sich oberhalb von 11 Euro festsetzen konnte.

Kurzum. Die Commerzbank ist in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Nachhaltige Impulse sind erst zu erwarten, sollte es der Aktie gelingen, über die 11,5 Euro vorzudringen oder aber im Falle eines Rücksetzer unter die 10 Euro.