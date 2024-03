Der Nettogewinn wurde durch zwei einmalige Steuervorschriften in Brasilien in Höhe von insgesamt 351 Millionen US-Dollar geschmälert und lag damit unter der von LSEG befragten Analysten prognostizierten Nettogewinn von 356 Millionen US-Dollar. MercadoLibre erklärte, dass die Vorschriften zukünftig keine materiellen Auswirkungen auf den Cashflow haben sollten.

Die Aktie von MercadoLibre rutschte an der Nasdaq vorbörslich rund acht Prozent ins Minus. Die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten mit einem Kursplus von 50 Prozent den breiten Markt klar outperformt.

Der Senior Vice President für Strategie und Unternehmensentwicklung, Andre Chaves, sagte Reuters, dass der Markt auf die Steuervorschriften vorbereitet gewesen sei, nachdem lokale Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit differenzierten brasilianischen Sätzen und Zahlungen nach Argentinien gefallen seien. Ohne die Einmalposten hätte der Nettogewinn von MercadoLibre 383 Millionen US-Dollar betragen.

Brasilien bleibt der wichtigste Markt

Die vierteljährlichen Nettoumsätze stiegen um 42 Prozent auf 4,26 Milliarden US-Dollar, was die Einnahmen aus dem Betrieb - ohne Einmalposten - auf 572 Millionen US-Dollar gegenüber 322 Millionen US-Dollar im Vorjahr brachte. Die Verkäufe in Brasilien, seinem größten Markt, stiegen um 35 Prozent gemessen am Bruttowarenvolumen.

Brasilien trägt mehr als die Hälfte zum Nettoumsatz des Unternehmens bei, während Argentinien und Mexiko jeweils etwa ein Fünftel beisteuern. Im FinTech-Bereich des Unternehmens, Mercado Pago, stiegen die Nettoumsätze um 34 Prozent.

Analysten hatten Nettoumsätze von 4,12 Milliarden US-Dollar erwartet. MercadoLibre, auch bekannt als das Amazon Lateinamerikas, verzeichnete in den letzten Quartalen ein starkes Wachstum, aber Analysten haben inzwischen Zweifel, ob das Unternehmen dieses Wachstumstempo halten kann.

Starkes Wachstum schon eingepreist?

"Wir waren beeindruckt vom sechsten Quartal in Folge, in dem sich das Bruttowarenwert-Wachstum beschleunigte, und von der anhaltenden Expansion des Kreditgeschäfts in Brasilien in einem schwierigen Verbraucherumfeld", kommentiert Jefferies-Analyst John Colantuani die Zahlen. "Wir sind der Meinung, dass MELI ein attraktiver Vermögenswert mit einem Engagement in großen Märkten und einer soliden Umsetzungshistorie ist. Doch man sollte bedenken, dass sich diese positiven Faktoren bereits in einem der höchsten Bewertungen der Plattformbranche widerspiegeln (2025er KGV von 35x vs. 19x im Branchendurchschnitt).

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die MercadoLibre Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,04 % und einem Kurs von 1.568USD auf Tradegate (23. Februar 2024, 11:22 Uhr) gehandelt.