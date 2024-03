Die Ferrari-Aktie legte nach der Vorlage guter Zahlen Anfang Februar deutlich zu. Innerhalb eines Monats ging es um mehr als 25 Prozent nach oben. Allein in den letzten fünf Tagen gewann die Aktie der Italiener mehr als sechs Prozent hinzu.

Tatsächlich empfiehlt die Mehrheit der Analysten die Ferrari-Aktie derzeit zum Kauf. Laut MarketScreener raten derzeit neun Analysten zum Kauf der Aktie. Vier raten zum Halten und einer zum Verkaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 363,60 US-Dollar und damit unter dem aktuellen Kurs.



Noch mehr als die deutschen Autobauer haben die Italiener die E-Mobilität verschlafen, was verwundert, denn an die Beschleunigung des Tesla Model Plaid (2,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h) kommen nur wenige Verbrenner-Sportwagen heran. Laut Ferrari-Chef John Elkann müssen die Kunden noch bis 2025 auf ein reines Elektroauto der Marke warten. Auf den charakteristischen Ferrari-Sound müssen die Kunden dank Soundgeneratoren nicht verzichten.



Aktuell notiert die Ferrari-Aktie im Xetra-Handel rund ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet derzeit 383,40 Euro (14:47 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

