Nach dem erneuten KI-Hype nach den Zahlen von Nvidia am Mittwoch ging der Rally der US-Aktienmärkte am Freitag etwas die Puste aus. Nach US-Börsenschluß dann ein Bericht vom US-Tech-Magazin "The Information", wonach viele Firmen nun ihre Nvidia-Chip-Lagerbestände abbauen wollen, weil sie zuvor viel auf Halde bestellt hatten aufgrund der Sorge um lange Lieferzeiten für die Chips. Wenn die KI-Euphorie wieder etwas aus dem Fokus der Aktienmärkte gerät, dürften Themen wie Zinsen und US-Wirtschaft wieder in den Vordergrund kommen - im Fokus dabei vor allem die PCE-Verbraucherpreise am Donnerstag. Zuletzt hatten Fed-Vertreter klar gemacht, dass die erste Zinssenkung wohl noch einige Zeit auf sich warten läßt - eigentlich negativ für die Märkte, aber einmal mehr wieder kaschiert durch den massiven KI-Hype..

Hinweis aus Video:

1. Zinsen: Chaos in der EZB

2. S&P 500: KI, die neue Internet-Bubble?

3. Webinar Markus Fugmann mit Marc Friedrich und Jens Chrzanowski (Dienstag 27.02.2024, um 19 Uhr)

Das Video "Aktienmärkte: Korrektur voraus - war Nvidia Hochpunkt des Hypes?" sehen Sie hier..