Der untere Chart zeigt es deutlich – die Aktie steckt noch inmitten eines Bodenbildungsversuchs. Seit dem Jahr 2022 dominiert eine Korrektur das Handelsgeschehen in der Aktie des Bergbaukonzerns Anglo American.

Eine schnelle Erholung scheint weit entfernt. Ganz im Gegenteil. Die Lage bleibt aus charttechnischer Sicht prekär. Und sie könnte sich weiter verschärfen…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Anglo American hieß es am 03.02. unter anderem „[…] Seit April 2022 hat eine Korrektur die Aktie fest im Griff. Mit der Ausbildung des markanten Bewegungshochs deutlich oberhalb von 40 GBP tauchte die Aktie im April 2022 in diese bis heute andauernde Korrekturphase ein. Mit dem Rücksetzer unter die 20 GBP war das Thema Bodenbildung auf dem Niveau (20 GBP / 23 GBP) erst einmal vom Tisch. Die Aktie musste sich neu orientieren. Nach einer Bewegung in Richtung 16,5 GBP und einer leichten Erholung versucht sich Anglo American derzeit an einer erneuten Bodenbildung; zumindest kristallisiert sich eine weitere Seitwärtsbewegung – dieses Mal in den Grenzen 17,5 GBP und 20 GBP – heraus. Aus charttechnischer Sicht muss Anglo American nun die Widerstände bei 20 GBP und 23 GBP knacken, um frisches Aufwärtsmomentum zu kreieren. Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 17,5 GBP begrenzt. Sollte es gar deutlich unter die 16,5 GBP gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. […]“

Die genannten Chartmarken haben noch immer Bestand. Allerdings verlagerte sich das Handelsgeschehen zuletzt in Richtung 17,5 GBP. Kräftigere Erholungsversuche blieben aus. Vielmehr scheint es in der aktuellen Gemengelage auf einen „ernsthaften“ Test der 17,5 US-Dollar hinauszulaufen. Auch eine Bewegung in Richtung 16,5 US-Dollar ist vor diesem Hintergrund nicht auszuschließen.

Kurzum. Aus charttechnischer Sicht muss es Anglo American darum gehen, die 16,5 US-Dollar zu verteidigen. Ein Rücksetzer unter die 16,5 US-Dollar würde der Aktie weiteres Abwärtspotential eröffnen und zudem eine Neubewertung notwendig machen. Aus charttechnischer Sicht gibt es erste Entspannung, sollte der Aktie die Rückkehr über die 20 GBP gelingen.

Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für 2023 am 22. Februar brachte nicht die erhofften positiven Impulse. Die Qualität der Zahlen war schlichtweg nicht dazu angetan. So gab Anglo American den Umsatz für 2023 mit 30,652 Mrd. US-Dollar an, nach 35,118 Mrd. US-Dollar in 2022. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn wurde mit 0,283 Mrd. US-Dollar veröffentlicht; ein sattes Minus von 94 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Damals betrug der den Aktionären zurechenbare Gewinn 4,514 Mrd. US-Dollar.