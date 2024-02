Der Durchschnittspreis für die jüngste Akquisition betrug 51.813 US-Dollar, während der Durchschnittspreis für den gesamten Bestand des Unternehmens 31.544 US-Dollar beträgt. Anfang Februar war der Wert im Rahmen einer Bitcoin-Rallye kurzzeitig auf zehn Milliarden US-Dollar angestiegen.

Bitcoin hat sich in den vergangenen sechs Monaten mehr als verdoppelt, was vor allem auf den Optimismus im Zusammenhang mit der Zulassung von börsengehandelten Bitcoin-Spotfonds (ETFs) zurückzuführen ist, von denen die Krypto-Bullen hoffen, dass sie eine neue Welle des Anlegerinteresses auslösen werden.

Tatsächlich hat aber Ether in letzter Zeit besser abgeschnitten und ist in einem Monat um mehr als 35 Prozent gestiegen, während Bitcoin im gleichen Zeitraum um 20 Prozent zulegte. Es gibt Anzeichen dafür, dass Händler auf die mögliche Zulassung von Ether-ETFs spekulieren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion

