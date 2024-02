MicroStrategy, eine Firma für Unternehmenssoftware, die Bitcoin als Teil ihrer Unternehmensstrategie kauft, sagte am Montag, dass sie diesen Monat etwa 3.000 weitere Bitcoin gekauft hat. Das Unternehmen besitzt nun etwa zehn Milliarden US-Dollar in Bitcoin.

"Wir erwarten angesichts des Ausbruchs und des positiven mittelfristigen Momentums von Bitcoin keinen größeren Rückschlag", sagt Katie Stockton, Gründerin von Fairlead Strategies.

Der Gesamtwert der digitalen Vermögenswerte liegt laut CoinGecko derzeit bei etwa 2,2 Billionen US-Dollar, verglichen mit einem Tiefstand von etwa 820 Milliarden US-Dollar während des Bärenmarktes von 2022, als FTX und andere Krypto-Plattformen kollabierten.

Die Daten von Coinglass zeigen, dass im Laufe des Montags und Dienstags Krypto-Handelspositionen im Wert von etwa 162 Millionen US-Dollar aufgelöst wurden, die auf niedrigere Kurse gewettet hatten. Das ist eine der größten zweitägigen Summen seit mindestens dem 30. November.

Aktien von Kryptounternehmen haussierten am Montag im Rahmen der Bitcoin-Rallye zweistellig: MicroStrategy-Titel stiegen um 16 Prozent, die Coinbase-Aktie gewann 17 Prozent dazu und Marathon Digital Holdings schloss den Handel um 22 Prozent höher.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!

Tipp aus der Redaktion

Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Tee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.