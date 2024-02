Der Wasserstoffsektor hat einen positiven Newsflow dringend nötig. In den letzten Monaten schwand das Vertrauen der Investoren und der Anleger in Wasserstoffaktien. Die Kursentwicklungen von Nel ASA und Plug Power sprechen diesbezüglich Bände.

Nun stehen dem Sektor womöglich richtungsweisende Handelstage ins Haus. So wird Nel ASA am morgigen Mittwoch (28. Februar) die aktuellen Quartalszahlen präsentieren. Die Zeit, um zu verschnaufen, ist begrenzt. Bereits am 01. März ziehen die US-Amerikaner von Plug Power in puncto Quartalszahlenveröffentlichung nach. Dem einen oder anderen dürften die Kursturbulenzen im Anschluss an die Q3-Daten-Veröffentlichung von Plug Power noch in Erinnerung sein…

Den Auftakt macht jedoch morgen Nel ASA. Und der untere Chart zeigt deutlich, dass da mit Blick auf die angespannte Charttechnik nicht viel schief gehen darf.



In den letzten Handelstagen bewegte sich die Aktie im Bereich von 0,41 Euro seitwärts und war damit beschäftigt, in diesem Bereich einen tragfähigen Boden auszubilden. Dass es unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung unter die 0,41 Euro ging, ist ein deutliches Warnzeichen. Sollten die Zahlen nicht auf Wohlwollen treffen bzw. sollten die Zahlen enttäuschen, könnte das mit dem Bruch der 0,41 Euro installierte Verkaufssignal an Bedeutung gewinnen.

Um mögliche Bewegungsziele auf der Unterseite auszumachen, muss man bereits einige Jahre in die Vergangenheit gehen; genauer genommen ins Jahr 2018. Damals bewegte sich die Aktie in einer Spanne von 0,40 Euro bis 0,27 Euro mehr oder weniger seitwärts. Weitere wichtige Kursbereiche waren bei 0,33 Euro und 0,36 Euro zu finden.

Kurzum. Die Zahlen müssen „sitzen“. Sollte der Aktienkurs im Anschluss an die Veröffentlichung unter Druck kommen, könnte sich weiteres Abwärtspotential in Richtung 0,36 Euro eröffnen. Aber auch eine Ausdehnung der Bewegung in Richtung 0,33 Euro oder gar in Richtung 0,27 Euro kann nicht ausgeschlossen werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, muss es über die 0,60 Euro gehen.