Die Korrektur hat den Ölsektor fest im Griff; zumindest auf den ersten Blick. Doch unter der Oberfläche tut sich etwas. Einzelne Aktien zeigen erste und durchaus vielversprechende Ansätze einer Bodenbildung. Noch bedarf das Ganze einer gewissen Nachhaltigkeit, doch die Anfänge scheinen gemacht.

In dieses Muster passt auch die Aktie der US-amerikanischen Marathon Oil. Das Korrekturszenario ist noch immer intakt. Seit dem Hoch im Oktober des vergangenen Jahres, das damals im Bereich von 29,5 US-Dollar ausgebildet wurde, hat die Aktie massiv verloren. Zwischenzeitlich ging es unter die Marke von 22 US-Dollar, ehe sich die Lage stabilisieren konnte.

Aktuelles Chartbild

Das aktuell gültige Korrekturtief wurde Mitte Januar im Bereich von 21,9+ US-Dollar markiert. In den letzten Wochen war die Aktie darum bemüht, einen tragfähigen Korrekturboden auszubilden. Das Vorhaben scheint nunmehr vor dem Ende zu stehen. Durch den Ausbruch über den wichtigen Widerstand um 24 US-Dollar machte die Aktie einen wichtigen Schritt in Richtung Erholung. Um das Erholungsszenario nun allerdings weiter voranzutreiben, muss es der Aktie gelingen, die Widerstände bei 25+ US-Dollar und 26+ US-Dollar zurückzugewinnen. Mit Blick auf die Unterseite gilt: Rücksetzer müssen auf 21,9+ US-Dollar begrenzt bleiben. Die Ausbildung eines neuen Korrekturtiefs würde das Thema Bodenbildung auf dem aktuellen Niveau über den Haufen werfen…

Aktuelle Quartalszahlen.

Marathon Oil legte in der letzten Woche die Q4-Daten vor. Das Unternehmen konnte mit den Daten durchaus punkten, obgleich ein Gewinnrückgang verzeichnet wurde. Der Ölproduzent verzeichnete im abgelaufenen Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzrückgang um knapp 3 Prozent auf 1,69 Mrd. US-Dollar. Marathon Oil veröffentlichte einen Gewinn in Höhe von 397 Mio. US-Dollar, nach 525 Mio. US-Dollar in Q4 / 2022. Trotz des Rückgangs konnte Marathon Oil die Gewinnprognosen toppen. Um Sondereffekte bereinigt belief sich der Gewinn auf 406 Mio. US-Dollar.