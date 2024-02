Trotzdem sind die Kassa-Kurse auf dem aktuellen Niveau um 7,80 CNY für Käufer attraktiv und werden von professionellen Marktteilnehmern auch für Positionen genutzt. Gründe liegen unter anderem darin, dass die Bewegung am Kassamarkt die Verschlechterung der Terminstellen aufwiegt. Mittelfristig besteht für den Renminbi Potenzial in Richtung des Kurs-Mittels der vergangenen sechs Monate im Bereich zwischen 7,50 und 7,60 CNY.

Die chinesische Wirtschaft steckt in einer angespannten Lage: Nicht nur die Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt belasten die Stimmung. Erst kürzlich hat die chinesische Notenbank erneut interveniert und die Hypothekenzinsen mit fünfjähriger Laufzeit gesenkt. Die Irritationen rund um China führen dazu, dass sich die Terminabschläge bei Forwards in EUR / CNY kontinuierlich ausweiten. Das zeigt eine wachsende Divergenz zwischen den Zinsniveaus beider Währungsräume. Das macht sich aktuell vor allem für Renminbi-Käufer negativ bemerkbar.

EUR / NOK

Die norwegische Krone zeigte sich in den vergangenen Wochen im Vergleich zum Niveau im letzten Quartal 2023 fester. Zuletzt gewann zwar der Euro ein wenig an Stärke, die fundamentalen Eckdaten sprechen aber weiterhin für eine starke norwegische Krone. Die noch immer vergleichsweise hohen Ölpreise stützen die norwegische Wirtschaft. Die Inflation verharrt zwar jenseits der Marke von vier Prozent, was die Notenbank Norwegens aber nicht zum Handeln veranlasst - Zinssenkungen stehen in naher Zukunft nicht an. Die kurzfristige Euro-Stärke sollten Trader bei EUR / NOK nicht überbewerten. Jederzeit kann das Währungspaar wieder drehen und mittel- bis langfristig eine Notierung im Bereich von 10 erreichen.

EUR / JPY

Japans Notenbank verfolgt seit langer Zeit eine ultra-lockere Geldpolitik. Marktteilnehmer fragen sich, wann die Bank of Japan einen Kurswechsel vollzieht. Alle jüngst veröffentlichten Wirtschaftsdaten deuten jedoch darauf hin, dass sich die Zinswende in Japan weiter nach hinten verschiebt. Selbst wenn die Guidance der Notenbank für eine nahende Zinswende spricht, machten schwache Konjunkturdaten das zuletzt immer wieder zunichte. Die aktuell deutlich ausgeprägte Yen-Schwäche bietet für den Fall, dass die Bank of Japan aktiv wird und Zinsen senkt, aber großes Potenzial. Da viele negative Aspekte rund um Japans Wirtschaft bereits eingepreist sein dürften, können sich Trader mit einer Trendwende bei EUR / JPY auseinandersetzen. Wichtige Marken in diesem Zusammenhang könnten unterhalb der Bereiche von 160 und 150 liegen. Selbst eine langfristige Trendwende bei EUR / JPY scheint denkbar.

Gastautor: Kai-Philipp Adamietz, Senior FX Dealer.

