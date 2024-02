CEO Ethan Brown betonte in einer Telefonkonferenz, dass die geplanten Preisanpassungen ab dem zweiten Quartal sich positiv auf die Margen auswirken und die finanzielle Basis des Unternehmens stärken sollen. Beyond Meat hat in der Vergangenheit die Preise gesenkt, um mit traditionellem Fleisch konkurrieren zu können und preisbewusste Verbraucher in den USA zu gewinnen, wo die Nachfrage zuletzt nachließ.

Für 2024 prognostiziert das Unternehmen eine Bruttomarge im mittleren bis hohen Zehnerbereich, eine deutliche Verbesserung gegenüber den negativen 24,1 Prozent in 2023. Diese Verbesserung wird durch die Einstellung weniger rentabler Produktlinien wie Beyond Meat Jerky und weitere Kosteneinsparungen erwartet.

Brown äußerte sich vorsichtig optimistisch über die Zukunft und erklärte, dass die durchgeführten Veränderungen Beyond Meat dabei helfen werden, auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Die neuen Beyond IV-Rindfleischpasteten, die bald im US-Einzelhandel erhältlich sein werden, könnten laut Analyst John Oh von Third Bridge dazu beitragen, verlorene Kunden zurückzugewinnen, die sich aufgrund von Gesundheitsbedenken und Skepsis gegenüber den Inhaltsstoffen von der Kategorie der Fleischalternativen abgewendet haben – berichtet Reuters.

Im vierten Quartal verzeichnete Beyond Meat ein Umsatzwachstum von acht Prozent, ein Aufwärtstrend gegenüber dem dritten Quartal. Der Nettoumsatz fiel zwar um 7,8 Prozent auf 73,7 Millionen US-Dollar, übertraf jedoch die durchschnittlichen Analystenerwartungen von 66,7 Millionen US-Dollar.

Wall Street-Analysten zeigen sich hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen bei Beyond Meat skeptischer als die Markthändler. John Oh von Third Bridge betont die Notwendigkeit für das Unternehmen, in den Überlebensmodus zu wechseln, und unterstreicht die Bedeutung der Kostensenkungen und Produktionsoptimierungen. "Die Initiativen zur Kostensenkung und Produktionsoptimierung sind für Beyond Meat von entscheidender Bedeutung, wenn man bedenkt, in welcher Lage sich die gesamte Branche derzeit befindet", erklärt Oh.

Mizuho, angeführt von John Baumgartner, bewertet die Aktie von Beyond Meat weiterhin mit "Underperform" und setzt das Kursziel auf fünf US-Dollar. Laut Mizuho sind die Kosteneinsparungen und Optimierungsmaßnahmen eine direkte Antwort auf die schwierige finanzielle Situation des Unternehmens, die durch sinkende Umsätze und begrenzte Erfolge bei der Erweiterung des Konsumentenkreises über die ersten Anwender hinaus gekennzeichnet ist. "Es bleibt noch viel zu tun, um ein Umsatzwachstum zu erzielen", so die Einschätzung von Mizuho.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

