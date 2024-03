Der deutsche Leitindex weiss heute noch nicht, wo die Reise hingehen soll. Nachdem er im frühen Handel sein Rekordhoch noch ein Stückchen nach oben verbesserte, legte der deutsche Leitindex ein Päuschen ein.

Da die Rufe nach einer Korrektur immer lauter werden, werden die Anleger vorsichtiger. Erst einmal abwarten und wenn sie ausbleibt, dann weiter zugreifen. Daher kann es heute gut möglich sein, dass der DAX heute den sechsten Rekord in Folge präsentiert.

Bayer: Verzweifelter Versuch?

Bayer hat den 11th U.S. Circuit Court of Appeals erneut gebeten, eine Entscheidung zu überprüfen, die den DAX-Konzern verpflichtet, sich einer Klage im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Roundup zu stellen, wie Reuters am Dienstag berichtet.

Mit der Berufung will sich das Unternehmen vor Klagen im Zusammenhang mit Roundup schützen, das Krebs verursachen soll. Bayer bekräftigte jedoch seinen Standpunkt, dass Roundup keinen Krebs verursacht und argumentiert, dass die Genehmigung der US-Umweltschutzbehörde für die Kennzeichnung von Roundup ohne Krebswarnung den Vorwurf der Verletzung staatlichen Rechts außer Kraft setzt.

Airbus: Drei auf einen Streich!

Airbus hat drei Aufträge für die Produktion von Hubschraubern erhalten. Auftraggeber sind Unternehmen im Besitz des saudi-arabischen Staatsfonds, die deutsche DRF Flugrettung sowie ein Betreiber von flugmedizinischen Diensten im US-Bundesstaat West Virginia.

Wie der europäische Flugzeughersteller am Dienstagabend mitteilte, hat die Helicopter Company, die sich im Besitz des saudi-arabischen Public Investment Fund befindet, einen Rahmenvertrag für eine Festbestellung von acht H125-Hubschraubern sowie zehn H145-Hubschrauber unterzeichnet. Der Rahmenvertrag umfasst auch bis zu 120 Airbus-Hubschrauber verschiedener Typen, die in den nächsten fünf bis sieben Jahren geliefert werden sollen.

Die DRF Luftrettung hat bis zu 10 Hubschrauber des Typs H145 bestellt. Der Auftrag umfasst sieben Festbestellungen und eine Option auf drei weitere.

Aston Martin: Verlust reduziert

Am Mittwoch gab der renommierte britische Hersteller von Luxusautos bekannt, dass er auf Kurs sei, sein Ziel einer Bruttogewinnmarge von 40% für dieses Jahr zu erreichen. Dies folgt auf einen geringeren Jahresverlust als vom Markt erwartet, der auf höhere Preise zurückzuführen ist. Für das am 31. Dezember abgeschlossene Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen bereinigten Vorsteuerverlust von 171,8 Millionen Pfund (217,36 Millionen Dollar), im Vergleich zu 451 Millionen Pfund im Vorjahr. Analysten hatten durchschnittlich mit einem bereinigten Vorsteuerverlust von 209 Millionen Pfund gerechnet.

Worldline: Abschreibung belastet

Der Anbieter digitaler Zahlungsdienste für Kunden von Händlern bis hin zu Regierungsbehörden verzeichnete für das Jahr 2023 einen Nettoverlust von 817 Millionen Euro im Vergleich zu einem Gewinn von 211 Millionen Euro im Vorjahr.

Laut einer Erklärung von Worldline wurde der Nettogewinn der Gruppe aus fortgeführten Geschäftsbereichen hauptsächlich durch eine Wertminderung des Firmenwerts in Höhe von 1,15 Milliarden Euro beeinflusst. Diese Wertminderung erfolgte vor allem im Bereich der Merchant Services und beruht auf konservativen Annahmen, die die Veränderungen in der Zahlungsindustrie widerspiegeln.

Worldline teilte außerdem mit, dass das Unternehmen einen Umsatz von 4,61 Milliarden Euro erwirtschaftet hat, was den Erwartungen der Analysten entspricht.

Nel: Aufspaltung geplant

Am Mittwoch veröffentlichte der norwegische Wasserstoff-Spezialist Nel seine Zahlen für das vierte Quartal sowie den Geschäftsbericht für das Jahr 2023. Nel konnte dabei die Markterwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim EBITDA übertreffen. Zusätzlich plant das Unternehmen, die Abspaltung seiner defizitär wirtschaftenden "Fueling"-Division voranzutreiben.

Im vierten Quartal steigerte Nel seine Erlöse um 29 Prozent auf 534 Millionen Norwegische Kronen (circa 46,7 Millionen Euro), während die Analystenschätzungen nur knapp 442 Millionen Kronen betrugen. Beim EBITDA verzeichneten die Norweger einen Verlust von 106 Millionen Kronen. Damit schnitten die Norweger etwas besser ab als erwartet. Die Experten hatten ein Minus von rund 110 Millionen Kronen auf den Zettel.

Im Vorjahr stand unterm Strich ein Fehlbetrag von 216 Millionen Kronen. Eine weitere positive Entwicklung ist, dass Nel über eine Cash-Position von 3,63 Milliarden Kronen (294 Millionen Euro) verfügt.

Zusätzlich zur Veröffentlichung der Quartalszahlen hat Nel die Überprüfung einer Abspaltung der "Fueling"-Division angekündigt. Kürzlich erhielt der Wettbewerber McPhy ein Angebot für sein Tankstellen-Geschäft. Diese Zahlen könnten daher als Benchmark für ein potenzielles Listing der Nel-Sparte dienen.

Auf den ersten Blick mag das Zahlenwerk von Nel überzeugen. Aber ein Blick auf das Orderbuch zeigt, wo die Probleme bei den Norwegern liegen. Es kommen keine großen Aufträge mehr rein und das Auftragsbuch wird kleiner. Deshalb hat die Aktie ihr zweistelliges Plus auch schnell wieder abgegeben.

Idee der Tages: Sixt tankt bei VW

Der Autovermieter Sixt hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Kunden von Sixt haben nun Zugang zu fast 400.000 Ladepunkten des VW-Tochterunternehmens Elli. Sixt und Elli haben gemeinsam die Ladelösung Sixt Charge entwickelt, die nahtlos in die App des Autovermieters integriert ist.

Laut Sixt ist das Unternehmen der erste große Autovermieter, der seinen Kunden in seiner App alle Funktionen vom Auffinden der Ladepunkte bis zur Abrechnung anbietet. Der besondere Vorteil dabei ist, dass Sixt-Kunden keine separaten Ladekarten, Apps oder Registrierungen von Drittanbietern mehr benötigen, da das Laden über die in der App hinterlegte Kreditkarte abgerechnet wird.

Die Sixt-Aktie bietet mit einem KGV von 11,7 und einer Dividendenrendite von 4,7 Prozent immer noch ein attraktives Chance-Risiko-Profil im Jahr 2024.

Markus Weingran, Aktien-Experte wallstreetONLINE Börsenlounge

