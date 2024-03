FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rolls-Royce nach Jahreszahlen von 400 auf 465 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Restrukturierungsplan des Triebwerkbauers beginne sich auszuzahlen, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 sei besser als erwartet ausgefallen. Er passte daraufhin seine Umsatz- und Ebit-Schätzungen bis 2026 um bis zu 12 Prozent nach oben an./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 06:51 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 4,293EUR auf Tradegate (28. Februar 2024, 14:37 Uhr) gehandelt.