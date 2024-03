"Heißer als Nvidia" Super Micro Computer: Aktie "wird wahrscheinlich in den S&P 500 aufgenommen" Nvidia ist der Star am KI-Himmel, aber andere Tech-Titel holen auf. Laut Louis Navellier, dem CEO und Gründer von Navellier & Associates, ist Super Micro noch "heißer" und dazu "nicht so überbewertet".