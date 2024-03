Die Nachricht über die Finanzspritze ließ den Kurs der Polestar-Aktie an der Nasdaq in die Höhe schnellen. Sie beendete den gestrigen Handelstag mit einem Plus von 22,8 Prozent. Eine Aktie kostete zum Börsenschluss 1,83 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel stieg der Kurs um weitere vier Prozent.

Der Elektroautohersteller Polestar hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass er von einem Bankenkonsortium einen Kredit in Höhe von 950 Millionen US-Dollar erhalten habe, berichtet Reuters. Die Finanzierung kommt zu einem kritischen Zeitpunkt, nachdem Volvo Cars, einer der Hauptinvestoren, angekündigt hat, keine weiteren Mittel mehr zur Verfügung zu stellen.

Volvo lässt Polestar fallen

Die neue Finanzierung ist von entscheidender Bedeutung, nachdem Volvo Cars diesen Monat angekündigt hat, die Finanzierung von Polestar einzustellen und den Großteil seiner Anteile an seine Aktionäre, darunter Geely, zu übertragen. Das dreijährige Kreditangebot von zwölf internationalen Banken, darunter BNP Paribas, Natixis, Standard Chartered, BBVA, HSBC und SPDB, soll Polestar dabei helfen, sein Ziel zu erreichen, bis 2025 die Gewinnschwelle zu erreichen.

Polestar hatte zuvor mitgeteilt, dass das Unternehmen bis 2025 1,3 Milliarden Dollar an externer Finanzierung benötigt, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Daniel Li, CEO von Geely und Vorstandsmitglied von Polestar, bekräftigte die anhaltende Unterstützung von Geely für Polestar. "Geely wird die ikonische Performance-Automarke weiterhin in vollem Umfang operativ und finanziell unterstützen", sagte Li in einer Mitteilung von Polestar. "Wir werden unsere Anteile an Polestar behalten und beabsichtigen, uns bei Bedarf an zukünftigen Finanzierungsaktivitäten zu beteiligen. Polestar wird vollen Zugang zu den Technologien und der Engineering-Expertise der Geely Holding haben, um seine globalen Wachstumsziele zu erreichen."

Polestar unterscheidet sich von vielen reinen EV-Start-ups durch die Unterstützung von zwei starken Finanzpartnern, Volvo Cars und Geely Holding, die das Unternehmen gemeinsam gegründet haben. Dennoch sah sich Polestar in jüngster Zeit mit Herausforderungen konfrontiert, die zu Zielverfehlungen und Personalabbau führten.

Polestar erwartet in diesem Jahr ein Volumenwachstum, das sein Ziel für 2025 von mehr als 155.000 Fahrzeugen pro Jahr unterstützt. "Die Volumen- und Margenfortschritte werden sich voraussichtlich auf die zweite Jahreshälfte 2024 konzentrieren, da die beiden SUVs, Polestar 3 und 4, die in diesem Jahr auf den Markt kommen, die volle Produktion und den globalen Vertrieb erreichen", teilte das Unternehmen mit.

Die Polstar-Aktie ist zuletzt stark eingebrochen. Innerhalb eines Jahres verlor das Papier mehr als 65 Prozent an Wert.

