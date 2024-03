Tourismus-Aktien als Must-Have im Depot?

Trotz anhaltender Krisen bleibt die Reiselust der Deutschen ungebrochen. Für das Jahr 2024 haben mehr als 60 Prozent der Bürger bereits eine 5-Tage-Urlaubsreise geplant. Dies bestätigt eine aktuelle Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen. Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: 1.538 Euro kostete ein Urlaub im Durchschnitt pro Person. Die Ausgaben für Reisen haben damit einen neuen Höchststand erreicht und bescheren Umsatz. Und in Europa ziehen in diesem Jahr zwei sportliche Highlights zigtausende Touristen an: Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und die Olympiade in Frankreich.

Airbnb mit dem profitabelsten vierten Quartal



Das US-Unternehmen Airbnb, was für „Airbed and breakfast“ (Luftmatratze und Frühstück) steht, agiert als Onlineportal für Unterkünfte und entwickelte sich innerhalb von 16 Jahren zu einer der führenden vier Plattformen zur Vermittlung von kurzfristigen Unterkünften. Nutzer können über diesen Marktplatz privaten Wohnraum anbieten. Das Unternehmen stellt Kontakt zwischen Gastgebern und Gästen her und ist ausschließlich für die Abwicklung der Buchung verantwortlich. Auf der Plattform sind mehr als 5 Millionen Gastgeber und über 1,5 Milliarden Gäste aktiv. Bei jeder Buchung verdient Airbnb Geld. Gastgeber zahlen eine Gebühr von 3 Prozent und Gäste 14 Prozent auf die Summe der Buchung.

Der Umsatz von Airbnb stieg im vierten Quartal 2023 im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 2,2 Milliarden Dollar. Der Nettoverlust belief sich auf 349 Millionen US-Dollar, als Begründung nannte das Unternehmen eine einmalige Steuerbelastung. Ohne Berücksichtigung dieser Belastung betrug der bereinigte Nettogewinn 489 Millionen US-Dollar – das war das profitabelste vierte Quartal in der Unternehmensgeschichte. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 738 Millionen Dollar entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 33 Prozent – sechs Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die Aktie lief in den vergangenen vier Monaten aufwärts. Gleichwohl stufen die meisten Analysten das Papier mit „Halten“ ein. Im Gegensatz zu den Experten von HSBC, für die der Titel ein „Kauf“ ist.

Airbnb auf einen Blick



WKN: A2QG35

Börsenwert: 61,5 Mrd. Euro

KGV 2024 (geschätzt): 35,3

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): -

Momentum (250 Tage): 1,24

Mittleres Kursziel: 144 USD

Durchschnittl. Analystenempfehlung: Halten





Booking mit 40% Gewinnzuwachs



Booking Holdings bezeichnet sich als der weltweit führende Anbieter von Online-Reisen und damit verbundenen Dienstleistungen in mehr als 220 Ländern. Das US-Unternehmen, zu dem auch die Tochterfirma Booking.com gehört, bietet rund um den Globus 150.000 Hotels. Booking.com streicht zum Beispiel allein bei der Vermittlung von Hotelzimmern zwischen 10 und 25 Prozent Provisionen ein. Zu den Marken zählen neben Booking.com Priceline, Agoda, KAYAK und OpenTable. Inzwischen können Kunden über die Plattformen zudem Flüge buchen, Mietautos reservieren und Tickets für Sehenswürdigkeiten kaufen.

Der Konzern steigerte seine Einnahmen im vergangenen Jahr um 25 Prozent auf 21,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn lag bei 4,3 Milliarden Dollar, ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit einem Gewinn von 32 Dollar je Aktie wurden im vierten Quartal die Analystenerwartungen von 29,66 Dollar übertroffen. Gewinnmitnahmen der Anleger sorgten zuletzt für eine Kursdelle der Aktie, die sich seit Oktober 2022 in einem Aufwärtstrend befindet.

Booking auf einen Blick



WKN: A2JEXP

Börsenwert: 113,6 Mrd. Euro

KGV 2024 (geschätzt): 20,8

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): 0,4 %

Momentum (250 Tage): 1,43

Mittleres Kursziel: 3.873 USD

Durchschnittl. Analystenempfehlung: Aufstocken





Royal Caribbean Cruises mit positivem Ausblick



Nach Marktkapitalisierung ist Royal Caribbean Cruises die größte Kreuzfahrtgesellschaft der Welt. 2023 schrieb man als erster der Reedereiwerte nach der Pandemie wieder schwarze Zahlen. Das Unternehmen sorgte zuletzt für Schlagzeilen, als es mit der „Icon of the Seas“ das größte Passagierschiff aller Zeiten von Miami aus auf Jungfernfahrt in die Karibik schickte. Auf dem 365 Meter langen Kreuzer haben bis zu 7.600 Passagiere Platz, mit Crew sind es an die 10.000 Menschen. Sitz des Unternehmens ist in Monrovia in Liberia, die operative Hauptzentrale ist Miami (USA).

Der Gesamtumsatz lag 2023 bei 13,9 Milliarden Dollar, der Nettogewinn bei 1,7 Milliarden Dollar beziehungsweise 6,31 US-Dollar pro Aktie. Laut dem Unternehmen sind die für 2024 gebuchten Auslastungen höher als in allen Vorjahren. Es wird erwartet, dass die Nettorenditen im Vergleich zu 2023 währungsbereinigt um 5,25 Prozent bis 7,25 Prozent steigen werden. Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen und zwischen 9,50 und 9,70 Dollar liegen. Die Aktie kennt seit Mitte 2022 vor allem eine Richtung: aufwärts.

Royal Caribbean Cruises auf einen Blick



WKN: 886286

Börsenwert: 29,9 Mrd. Euro

KGV 2024 (geschätzt): 12,4

Dividendenrendite 2024 (geschätzt): -

Momentum (250 Tage): 1,74

Mittleres Kursziel: 144 USD

Durchschnittl. Analystenempfehlung: Kaufen





