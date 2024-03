Es gibt gute und weniger gute Zeiten, in denen die Auftragsbücher der Unternehmen auch mal nicht so prall gefüllt sind – so auch in der Baubranche. Gestiegene Zinsen mögen zwar den weltweiten Wohnungsbau ausbremsen, trotzdem haben viele Länder milliardenschwere Bau- und Infrastruktur-Projekte auf der Agenda. So war Heidelberg Materials zum Beispiel 2023 eine der besten Aktien im DAX und auch dieses Jahr ist das Papier unter den Top 10 Konzernen im Leitindex.



Zudem hat sich während der Corona-Pandemie ein regelrechter Investitionsstau gebildet. Straßen, Brücken und andere Verkehrs- und Energie-Infrastruktur-Projekte brauchen dringend eine Erneuerung. Internationale Baukonzerne, die nicht nur auf den Wohnungsbau fokussiert sind, könnten daher die Profiteure in der Baubranche sein.

Mota-Engil: Aufträge am laufenden Band



Wie sehr es in der Branche brummt, stellen die Portugiesen unter Beweis. Das Jahr 2023 beendete Mota-Engil mit dem höchsten Umsatz der Unternehmensgeschichte. Die Erlöse stiegen um 46 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro und im Vergleich zum Vorjahr konnten die Portugiesen den Gewinn um 120 Prozent auf 113 Millionen Euro steigern. Dazu kommt noch ein Auftragsbuch, das mit 13 Milliarden Euro mehr als prall gefüllt ist.



Mota-Engil ist ein multinationales Unternehmen mit portugiesischen Wurzeln, das in der Bau- und Ingenieurbranche tätig ist. Das Geschäftsmodell der Portugiesen umfasst eine breite Palette von Bauleistungen, einschließlich Tiefbau, Hochbau, Infrastrukturprojekte, Umweltprojekte und Energieprojekte. Das Unternehmen operiert global mit einem starken Fokus auf Europa, Afrika und Lateinamerika.



Nachdem der Kurs im letzten Jahr dreistellig zulegte und auch dieses Jahr schon zweistellig obendrauf gepackt hat, räumen die Experten der Aktie immer noch ein Potenzial von rund 16 Prozent ein.